В России предлагают ввести отцовский капитал в 600 тыс. руб. и господдержку семейного отдыха до 50%

Ряд мер по поддержке многодетных семей предложили в Общественной палате России. Среди них — введение отцовского многодетного капитала в 639,4 тысячи рублей, господдержка семейного отдыха многодетных семей до 50%, ежемесячная выплата на третьего и последующих детей в возрасте до 3 лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов.

Как сообщает 1 июня РИА Новости, председатель комиссии Общественной палаты по демографии, член совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо. «По итогам ежегодного послания президента правительству поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект "Многодетная страна", включив его в национальный проект "Демография"», — говорится в письме.



В новый федеральный проект общественники предлагают включить дополнительные меры поддержки многодетных семей. «В рамках данной инициативы федерального проекта "Многодетная страна" предлагаем реализовать следующий комплекс мер: ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье. <...> Расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка», — отмечается в обращении.

Кроме того, предлагается ввести систему семейного налогообложения для многодетных семей. Налоговая ставка будет понижаться с увеличением числа детей, а семья с пятью детьми вообще не должна будет платить налоги. Эта система видится авторам идеи альтернативой индивидуальному налогообложению на доходы физических лиц.

