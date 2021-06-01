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В России предлагают ввести отцовский капитал в 600 тыс. руб. и господдержку семейного отдыха до 50%

Общественная палата разработала меры по поддержке многодетных семей

Ряд мер по поддержке многодетных семей предложили в Общественной палате России. Среди них — введение отцовского многодетного капитала в 639,4 тысячи рублей, господдержка семейного отдыха многодетных семей до 50%, ежемесячная выплата на третьего и последующих детей в возрасте до 3 лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов.

Как сообщает 1 июня РИА Новости, председатель комиссии Общественной палаты по демографии, член совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо. «По итогам ежегодного послания президента правительству поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект "Многодетная страна", включив его в национальный проект "Демография"», — говорится в письме.

В новый федеральный проект общественники предлагают включить дополнительные меры поддержки многодетных семей. «В рамках данной инициативы федерального проекта "Многодетная страна" предлагаем реализовать следующий комплекс мер: ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье. <...> Расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка», — отмечается в обращении.

Кроме того, предлагается ввести систему семейного налогообложения для многодетных семей. Налоговая ставка будет понижаться с увеличением числа детей, а семья с пятью детьми вообще не должна будет платить налоги. Эта система видится авторам идеи альтернативой индивидуальному налогообложению на доходы физических лиц.

«Обеспечить возможность получения бесплатного высшего профессионального образования для детей из многодетных семей на условиях целевого контракта. Освободить от налогов на единственное имущество (земельный участок, дом, жилье, дачу, автомобиль и другое транспортное средство). <...> Ввести субсидии при найме жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере не менее 50 процентов от стоимости найма», — прописано в предлагаемом комплексе мер.

Другие меры — увеличение втрое размера родового сертификата для многодетных матерей, дополнительные медицинские услуги, снижение пенсионного возраста для многодетных отцов на один год за каждого ребёнка, индексация пенсии работающих многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров.

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Комментарии (8)

doorbal_
налог на яйца наоборот
spb7771250
Вот это всё перечисленное - предвыборные сказочки, а даже в них они палятся. Не будут они поддерживать отцов, им в рамках системы это не выгодно. Вместо этого они будут продолжать способствовать развалу института семьи и продолжат поддерживать "матерей одиночек"...
WuhanRockCafe
И медаль - "Отец герой"
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