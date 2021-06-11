Фото: Mike Wall / Pixabay.com Поделиться Поделиться







Повеселитесь на концерте «Зверей», услышьте музыку древнего культа зелени, зайдите на выпускной танцовщиков Вагановского, узнайте о Митьках чуть больше или побродите по городу в поисках масонских следов.

Актуальное

Летняя музыка загремит у залива

13–14 июня, 12+

Самый масштабный праздник этого уик-энда — фестиваль Stereoleto в «Севкабеле». В воскресенье на сцену выйдут «Би-2», Tesla Boy, RSAC, OQJAV и Муся Тотибадзе. Среди хедлайнеров следующего дня — Иван Дорн, Zero People, «Куртки Кобейна», Антоха MC и другие. Посетители смогут не только послушать музыку и потанцевать, но и поесть, не выходя за пределы пространства, или зайти на маркет.



Фото: Gabriel Doti / Pixabay.com Поделиться Поделиться







Филармония перенесет слушателей на век назад

12 июня, 20.00, 6+

Во вторую субботу июня Филармония отмечает 100-летие со дня открытия и проведения первого концерта. Публику перенесут на век назад и исполнят ту самую программу, которая звучала на празднике 12 июня 1921 года. Академический симфонический оркестр Филармонии под управлением Николая Алексеева исполнит «Патетическую» симфонию Чайковского, Концерт для скрипки с оркестром и симфоническую поэму «Франческа да Римини». Партию скрипки исполнит Саяка Сёдзи.

«Царское Село» пустит после заката

12–13 июня, 12+

В музее-заповеднике «Царское Село» так обрадовались лету и хорошей погоде, что запустили авторские ночные экскурсии по Екатерининскому парку. Первый раз прогуляться по пустынным дорожкам предложат 12 июня в 23.00. За полтора часа группу проведут по регулярной части парка, объяснят принципы устройства французских садов и покажут Камеронову галерею.



В театре

Фауста осудят в театре

13 июня, 20.00, 6+

На второй сцене Мариинского театра — «Берлиоз. Осуждение Фауста». Партию Мефистофеля исполняет бас, обладатель «Золотой маски» Ильдар Абдразаков. Маргарита — меццо-сопрано Юлия Маточкина, Фауст — тенор Александр Михайлов, а бас Брандер — Олег Сычёв. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.



Фото: Скриншот сайта Мариинского театра Поделиться Поделиться







Вагановка прощается с выпускниками

13 июня, 12.00, 6+

В этот же день студенты Академии русского балета им. А. Я. Вагановой выйдут на сцену Мариинского театра с выпускным спектаклем. Зрителям стоит приготовиться к разнообразию тем и жанров, ведь в программе и сцена из балета «Консерватория», и па-де-де на музыку Петра Чайковского, и фрагмент из балета «Наяда и рыбак», и третий акт балета «Коппелия». Большинство постановок будут показаны в редакции Николая Цискаридзе.

«Сатирикон» приедет с «Шутниками»

12–13 июня, 19.00, 16+

На сцене Дворца культуры «Выборгский» показывают спектакль «Шутники» московского театра «Сатирикон». Режиссер Евгений Марчелли обратился к малоизвестной одноимённой пьесе Островского и добавил в постановку мотивы «Грозы», «Бесприданницы», «Леса» и «Снегурочки». Главного персонажа — чиновника Оброшенова, который всеми правдами и неправдами пытается выдать дочь замуж, — играет Константин Райкин. В других ролях — Алёна Разживина, Ульяна Лисицина, Анна Петрова, Илья Рогов, Денис Суханов.



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







Музыка на любой вкус

«Звери» зажгут Ледовый

11 июня, 20.00, 12+

Группа «Звери» в пятницу соберёт «Ледовый дворец». На большом сольнике хиты из всех альбомов коллектива сопроводят «ярким визуальным шоу», детали которого пока что загадка. Рассадка зрителей в зале всё ещё пандемийная, но хорошо, что концерт вообще состоится.

GUF приедет с товарищем

14 июня, 20.00, 16+

Клуб Aurora принимает у себя Guf’a. Рэпер даёт большой концерт и выходит на сцену с минским исполнителем MUROVEI. В мае 2020-го певцы презентовали совместный альбом «Дом, который построил Алик» и привозили его в Петербург.



Фото: Скриншот/YouTube.com Поделиться Поделиться







Волков сыграет редкое

12–15 июня. 6+

Фестиваль контрабасиста и импровизатора Владимира Волкова VOLKOV ManiFEST начнётся в субботу. В концертном зале Яани Кирик музыка будет звучать до конца выходных, каждый день — разная. Праздник откроют джазовыми мелодиями: на сцену выйдут сам Волков, а с ним ударник Гарик Багдасарьян и вибрафонист Алексей Чижик. В воскресенье слушателей удивят фольклором и барокко. Например, прозвучат «песни, тесно связанные с дохристианским культом зелени». В понедельник слушателей ждет «Концерт в трех движениях», в ходе которого зазвучат, среди прочего, такие инструменты, как кора и поющая чаша. Последняя — это разновидность неподвесного колокола: музыкант получает звук, играя стиком на краях и стенках сосуда. Также покажут фильм Павла Семченко.



В музеях

Тонкости керамики — в ЦПКиО

12–14 июня, 0+

Фестиваль художественного стекла и керамики проходит на Елагином острове. Мастера из Гусь-Хрустального, Вышнего Волочка, Москвы, Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга и других городов прямо при посетителях парка впишут в ландшафт авторские скульптуры и композиции. Рассматривать каждую вещицу детально пригласят в 13 часов в субботу. До этого позволят наблюдать за подготовкой со стороны и задавать вопросы.



Фото: пресс-служба ЦПКиО им. С. М. Кирова Поделиться Поделиться







Всё о Митьках расскажет Русский музей

13 июня, 14.00, 12+

Знать о существовании Митьков можно даже не следя прицельно за художественной жизнью: группа художников под предводительством Дмитрия Шагина то и дело участвует в городских фестивалях, устраивает мастер-классы. Учит рисовать детей и взрослых на летнем «Фестивале тельняшки» и много где еще. Для тех, кто всё-таки хотел бы разобраться, почему Митьки так важны и известны в мире художественном, Русский музей проводит лекцию в Михайловском замке. Ведущий встречи — специалист по научно-просветительской деятельности Антон Шевердяев.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Любовь к деревне — у Пенушкина

12 июня — 11 июля, 12+

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков открывается выставка «Больше чем любовь» к 85-летию Юрия Пенушкина. Художник воспроизводит на картинах русский быт и реалии небольших городков, женщины на его полотнах развешивают бельё, собирают яблоки, несут вёдра с водой от реки. На праздничной экспозиции представят полотна мастера, созданные с 1961 по 2015 год.

Флаг как экспонат музея

С 8 июня до конца 2021 года, 12+

Любителям истории стоит обратить внимание на выставку в Музее политической истории России. К 30-летию признания триколора национальным флагом страны и возвращения Петербургу его имени в залах выставили раритетные флаги. Среди прочего посетителям покажут первое трехцветное полотнище, с которого в 1988 году началось возрождение триколора, а также знамя, которое подняли над Мариинским дворцом 22 августа 1991 года.



Масонские тайны раскроют для всех

12 июня, 11.50, 12+

Искать следы масонов — истинные и вымышленные — научат горожан на улицах города на тематической экскурсии. Двухчасовую прогулку организовали сотрудники Музея истории религии. Маршрут пройдёт от Адмиралтейского сада через Конногвардейский бульвар мимо дворца Безбородко на Почтамтской и выведет к набережной Мойки. Старт назначен на 11.50.



Фотограф покажет селебрити

До 6 сентября, 0+

Фотограф Слава Новиков известен портретами знаменитостей: в разное время к нему на съёмки приходили Леонид Агутин, Константин Хабенский, Катя IOWA и не один десяток других селебрити. Работы автора непохожи на стандартный «глянец»: герои на них динамичны и в творческом поиске. Познакомиться с произведениями Новикова ближе, а заодно увидеть картины его восьмилетнего сына можно на выставке в «Артмузе».



Фото: Слава Новиков, предоставлено Музеем современного искусства Артмуза Поделиться Поделиться







На экране

Новинка от авторов «На игле»

С 10 июня, 18+

В прокат вышли «Культовые тусовщики», биография скандального рок-продюсера Алана МакГи. Он основал лейбл Creation Records и стал «крестным отцом» групп Oasis и The Jesus and Mary Chain. Ленту сделали те же, кто подарил нам «На игле», — режиссёр Дэнни Бойл, сценарист и писатель Ирвин Уэлш, актер Юэн Бремнер. По мнению обозревателя «Фонтанки», на выходе получилась самая честная история рок-н-ролла.



Фото: Скриншот трейлера/ YouTube.com Поделиться Поделиться







Нажива и супервор

С 10 июня, 18+

Актёры Пирс Броснан и Тим Рот вместе играют в «Ограблении по-джентльменски». Главный герой криминального боевика — вор экстра-класса — ввязывается в дерзкое ограбление. Ему предстоит добыть золото из одного из самых охраняемых мест в мире.



Все фильмы Сокурова

14 июня — 29 августа

На «Ленфильме» в честь 70-летия Александра Сокурова — масштабная ретроспектива. Художественные и документальные картины мастера начнут показывать 4 июня, а завершат в конце августа. В понедельник в афише — «Одинокий голос человека» (12+). Ленту режиссёр снял по сценарию Юрия Арабова в 1978 году, во время учёбы во ВГИКе.

Фото: Кадр из фильма/ YouTube.com Поделиться Поделиться







Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

