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«Ограбление по-джентльменски»: Пирс Броснан VS Тим Рот

С 10 июня в кинотеатрах начнут показывать «Ограбление по-джентльменски», стильный криминальный боевик с впечатляющей актерской командой. Пирс Броснан здесь играет вора экстра-класса, которому предстоит вступить в схватку с акулой бизнеса в исполнении Тима Рота — а именно проникнуть в принадлежащую ему суперзакрытую тюрьму на Ближнем Востоке.

Фото: скриншот трейлера
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В общем, сюжет не так важен, как возможность лишний раз убедиться в том, что два больших актера, Рот и Броснан, все еще находятся в отличной профессиональной форме и гипнотизируют зрителя с одного кадра. Сомнений в этом, конечно же, нет. К тому же режиссером картины выступил Ренни Харлин, выдающийся финский режиссер, реализовавшийся на сто процентов в большом студийном американском кино: он снял и «Скалолаза» с Сильвестром Сталлоне, и второй «Крепкий орешек», и еще много успешных лент. Стало быть, оркестровано зрелище будет тоже впечатляюще.

16+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера

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