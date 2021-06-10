В Петербурге открылась совместная выставка селебрити-фотографа Славы Новикова и его сына Гриши

Слава Новиков регулярно снимает «звезд»: от Леонида Агутина и Константина Хабенского до Кати IOWA. Слава говорит о важности портретной драматургии, о том, что в фото должен чувствоваться душевный поиск героя. Новикова называют думающим фотографом, и привязка к селебрити – не главное, почему стоит смотреть его фото. Это история не про глянец, а про находки для портретных образов.
В соседнем зале представят работы Гриши Новикова – восьмилетнего сына фотографа, который занимается живописью. У Гриши уже прослеживается стиль – назовём его молодым экспрессионизмом на базе Ван Гога, Матисса и Пикассо. У него есть живописное чутье – а сколько лет художнику, не так уж и важно, сейчас эйджизм не в моде.
Выставка Славы и Гриши Новиковых пройдёт в «Артмузе» с 10 июня по 6 сентября 2021.
Вход свободный. 0+
Анастасия Семенович