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От джаза до симфоний: в Петербурге пройдет седьмой VOLKOV ManiFEST

Имя Владимира Волкова знакомо всем, кто хотя бы чуть-чуть интересуется джазом (или по его сотрудничеству с группой «Аукцион»). Знаменитый контрабасист, композитор и импровизатор имеет собственный фестиваль — VOLKOV ManiFEST, который в этом году пройдет с 12 по 15 июня в концертном зале Яани Кирик (12+).

В.Волков, А.Чайковская, В.Погосян
В.Волков, А.Чайковская, В.ПогосянФото: Марианна Сладкова, фото предоставлено организаторами
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Каждый из трех дней фестиваля будет тематическим. Начнут с джаза — в 21:00 зрители смогут услышать коллектив COOL TRAIN PROJECT. Это коллаборация Владимира Волкова (контрабас), Гарика Багдасарьяна (ударные, перкуссия) и Алексея Чижика (вибрафон). Музыкально группа обещает «отголоски скандинавского джаза и цитаты из классической музыки».

Второй день фестиваля отдан фальклору и барокко и будет разделен на два отделения — «Зеленi пiснi» и «Песнь песней». В первом можно будет послушать «песни, открывающие летний календарно-обрядовый цикл, песни, тесно связанные с дохристианским культом зелени». Исполнять их будут Анна Чайковская, Сергей Старостин, Виталий Погосян, а также сам Владимир Волков.

Во втором отделении выступит коллектив NOVOSELIE, играющий в жанре «русское этно-барокко». Представить, как это звучит, непросто, но организаторы поясняют: NOVOSELIE в своем творчестве соединяет стиль европейского барокко с русской духовной музыкой и фольклором.

Последний, третий день фестиваля называется «Концерт в трех движениях». Программа может похвастаться разнообразием: сначала выступит трио музыкантов в составе Марии Федотовой (флейта/блок-флейта/поющая чаша), Вадима Бондаренко (фортепиано/кларнет) и Владимира Волкова (контрабас/кора), а затем состоится премьера фильма «Теrschilling 99» режиссера Павла Семченко.

Закроет фестиваль скрипичный дуэт Назара Кожухаря и Владимира Шуляковского, а также ансамбль солистов Pocket Symphony.

Если традиционные фестивали вас не привлекают, однако вам хочется нового культурного опыта, возможно, VOLKOV ManiFEST — это то, что вам нужно.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

В.Волков, А.Чайковская, В.Погосян
В.Волков, А.Чайковская, В.ПогосянФото: Марианна Сладкова, фото предоставлено организаторами

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