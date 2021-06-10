От джаза до симфоний: в Петербурге пройдет седьмой VOLKOV ManiFEST

Имя Владимира Волкова знакомо всем, кто хотя бы чуть-чуть интересуется джазом (или по его сотрудничеству с группой «Аукцион»). Знаменитый контрабасист, композитор и импровизатор имеет собственный фестиваль — VOLKOV ManiFEST, который в этом году пройдет с 12 по 15 июня в концертном зале Яани Кирик (12+).

Каждый из трех дней фестиваля будет тематическим. Начнут с джаза — в 21:00 зрители смогут услышать коллектив COOL TRAIN PROJECT. Это коллаборация Владимира Волкова (контрабас), Гарика Багдасарьяна (ударные, перкуссия) и Алексея Чижика (вибрафон). Музыкально группа обещает «отголоски скандинавского джаза и цитаты из классической музыки».

Второй день фестиваля отдан фальклору и барокко и будет разделен на два отделения — «Зеленi пiснi» и «Песнь песней». В первом можно будет послушать «песни, открывающие летний календарно-обрядовый цикл, песни, тесно связанные с дохристианским культом зелени». Исполнять их будут Анна Чайковская, Сергей Старостин, Виталий Погосян, а также сам Владимир Волков.



Во втором отделении выступит коллектив NOVOSELIE, играющий в жанре «русское этно-барокко». Представить, как это звучит, непросто, но организаторы поясняют: NOVOSELIE в своем творчестве соединяет стиль европейского барокко с русской духовной музыкой и фольклором.

