Гендиректора компания из уголовного дела о повреждении воинских захоронений в Ленобласти отправили под домашний арест

В ходе расследования уголовного дела о повреждении воинских захоронений в Тосненском районе Ленобласти задержан генеральный директор компании «ЭВРИКАл». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом 10 июня сообщает региональный СК.
По версии следствия, зная, что на принадлежащих компании участках обнаружены костные останки, указывающие на утерянное захоронение времён Великой отечественной войны, он умышленно дал указания на снятие верхнего слоя земли с последующим вывозом грунта.
Следователи также полагают, что подозреваемый действовал совместно с «неустановленными лицами». Кроме того, пишет ведомство, он активно препятствовал проведению поисковых работ.
«В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в региональном СК.
Ранее «Фонтанка» писала, что посёлке Тельмана во время земляных работ было обнаружено воинское захоронение. На огромной территории, где собирались возвести складские помещения и бизнес-центр, нашли уже 15 красноармейцев. Часть воинского захоронения при этом оказалась утрачена. Тяжёлая техника, как утверждают представители поисковых отрядов, вывозила грунт вместе с костными останками в неизвестном направлении. После случившегося было возбуждено уголовное дело.
В холдинге «Эврика», в который входит вышеупомянутая компания, отрицают свою причастность к проведению земляных работ, а также заявляют, что территория, на которой они велись, им не принадлежит.
«Фонтанка» поговорила с поисковиками и узнала, как они день за днём освобождают из-под земли кости бойцов и находят новые тела, которых могут быть тысячи.