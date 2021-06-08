Правительство Ленобласти убрало информацию о радиации в Кузьмолово в новом постановлении о режиме повышенной готовности

Взамен утреннего документа Александр Дрозденко подписал новый. В предыдущем постановлении говорилось , что обстановка, сложившаяся к концу мая на территории Кузьмолово, «признаётся предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения» из-за ситуации, возникшей на территории Радиационного комплекса, входившего раньше в состав ФГУП «Прикладная химия». В новой версии слова «радиация» нет. Также исчез пункт, в котором ситуация на территории признаётся «предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения и ухудшению экологической обстановки».

«Рекомендовать МТУ Росимущество по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обеспечить содержание и охрану имущества, не вошедшего в уставный капитал АО РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)», — говорится в новом пункте. Также ведомство вместе с научным центром к 1 августа должно закрепить имущество за специализированным пользователем.

Из текста убрали рекомендации региональному ГУ МЧС и главам администраций Всеволожского района и Кузьмоловского поселения мониторить и распространять информацию об угрозе или возникновении ЧС и т.д.

Власти Всеволожского района во второй половине дня 8 июня провели показательный замер уровня радиации.