Автомобиль влетел в столб в Приморском районе Петербурга днем 4 июня. Однако сильнее всего досталось припаркованной машине.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Планерной улице, у дома 15Е, мужчина на легковом автомобиле не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Тот удара не выдержал и упал прямо на припаркованные машины. Весь удар пришелся на панорамную крышу KIA Ceed. Стоящему рядом каршерингу повезло.

Сваливший столб водитель, по словам очевидцев, особо не пострадал. На месте работают экстренные службы.