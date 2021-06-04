FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +24
73.26р89.26р
ТЕМА ДНЯ

Путин на ПМЭФ. Онлайн на «Фонтанке»

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Водитель автомобиля вломил фонарным столбом припаркованному KIA на Планерной

Автомобиль уронил столб на припаркованные машины в Петербурге

Автомобиль влетел в столб в Приморском районе Петербурга днем 4 июня. Однако сильнее всего досталось припаркованной машине.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Планерной улице, у дома 15Е, мужчина на легковом автомобиле не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Тот удара не выдержал и упал прямо на припаркованные машины. Весь удар пришелся на панорамную крышу KIA Ceed. Стоящему рядом каршерингу повезло.

Сваливший столб водитель, по словам очевидцев, особо не пострадал. На месте работают экстренные службы.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний