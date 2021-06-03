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В петербургской больнице скончался девятиклассник, совершивший попытку суицида после проваленного ОГЭ

16-летний подросток скончался в больнице Филатова после попытки суицида. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 3 июня.

Медики забрали девятиклассника около часа дня с Дунайского проспекта. У мальчика диагностировали множественные переломы.

По предварительной информации, в изъятом мобильном телефоне полицейские нашли переписку, в которой говорилось, что школьник не смог сдать экзамен по математике.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Antuan Rokanten
Жаль парня. Это не стоит того. Можно и через техникум многого добиться. А можно и после вуза не устроиться.
Мillemelle
родители! Сообщите своим детям, что ЕГЭ, контрольные, экзамены это просто фигня. плевать на них. Цените своих детей. Не надо лютовать если двойка, если провалил, не стоят эти извращения , что бы ради них так переживать. Любите своих детей, не перекладывайте свои несбывшиеся мечты и надежды на них. Они такие , какие есть и не должны оправдывать чьи то надежды!
Капитан Очевидность2
Страшно представить, что бы он сделал, если бы ЕГЭ не сделал.
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