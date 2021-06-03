В России выявили уже более тысячи заражений иностранными штаммами коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора на ПМЭФ оценила уровень заражения новыми вариациями коронавируса в России.
«Более чем из тысячи выявленных вариантов вируса в России», — цитирует 3 июня заявление Анны Поповой РИА «Новости».
По ее словам, большинство случаев заражения новыми вариациями COVID-19 (около 70%) приходится на британский штамм, почти треть — это индийский, а еще 6% — южноафриканский.
ВОЗ накануне придумала новые «недискриминационные» названия для штаммов. Теперь для этого будут использоваться буквы греческого алфавита.
В настоящий момент известно о нескольких штаммах коронавируса, которые распространились по миру. Наряду с британским это вьетнамский и южноафриканский. В России набирает обороты собственная северо-западная вариация.