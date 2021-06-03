В России выявили уже более тысячи заражений иностранными штаммами коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора на ПМЭФ оценила уровень заражения новыми вариациями коронавируса в России.



«Более чем из тысячи выявленных вариантов вируса в России», — цитирует 3 июня заявление Анны Поповой РИА «Новости».

По ее словам, большинство случаев заражения новыми вариациями COVID-19 (около 70%) приходится на британский штамм, почти треть — это индийский, а еще 6% — южноафриканский.

ВОЗ накануне придумала новые «недискриминационные» названия для штаммов. Теперь для этого будут использоваться буквы греческого алфавита.