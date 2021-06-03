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В России выявили уже более тысячи заражений иностранными штаммами коронавируса

Роспотребнадзор: В России более тысячи случаев заражения новыми штаммами COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора на ПМЭФ оценила уровень заражения новыми вариациями коронавируса в России.

«Более чем из тысячи выявленных вариантов вируса в России», — цитирует 3 июня заявление Анны Поповой РИА «Новости».

По ее словам, большинство случаев заражения новыми вариациями COVID-19 (около 70%) приходится на британский штамм, почти треть — это индийский, а еще 6% — южноафриканский.

ВОЗ накануне придумала новые «недискриминационные» названия для штаммов. Теперь для этого будут использоваться буквы греческого алфавита.

В настоящий момент известно о нескольких штаммах коронавируса, которые распространились по миру. Наряду с британским это вьетнамский и южноафриканский. В России набирает обороты собственная северо-западная вариация.

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Комментарии (2)

Guest1234
Во всех странах третья волна пошла благодаря британскому, южноафриканскому и бразильскому штаммам. И только в России она началась просто так, новые штаммы всего у 1000 человек.
Софокл Аристархович
Когда то это должно было случиться!..
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