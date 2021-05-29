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Новый вариант коронавируса появился в Азии. Он более заразный

Вьетнамские учёные выявили новый штамм коронавируса

Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса, который имеет характеристики и британского, и индийского вариантов. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на главу минздрава республики Нгуена Тхань Лонга.

«Новый вариант вируса пока не назван. Министерство здравоохранения Вьетнама включит новый штамм в глобальную карту генома коронавируса», — приводит его слова агентство.

Название новому варианту пока не дали. По данным учёных, этот штамм более заразный. Он уже привёл к массовому заражению в провинциях Бакзянг и Бакнинь на севере Вьетнама, которые стали основными очагами распространения заболевания во время четвертой волны коронавируса, которая начала подъём в стране 27 апреля.

Несмотря на появление новых штаммов, российские эпидемиологи говорят, что вакцины от COVID-19 эффективно борются против мутаций вируса.

За все время с начала пандемии во Вьетнаме в январе 2020 года были выявлены 6 713 инфицированных, из которых 3 643 заразились за последний месяц. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли 47 человек. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 3 770 заболевших. До настоящего момента во Вьетнаме были зарегистрированы семь штаммов коронавируса, включая британский, индийский и южноафриканский.

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