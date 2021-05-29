Новый вариант коронавируса появился в Азии. Он более заразный

Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса, который имеет характеристики и британского, и индийского вариантов. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на главу минздрава республики Нгуена Тхань Лонга.

«Новый вариант вируса пока не назван. Министерство здравоохранения Вьетнама включит новый штамм в глобальную карту генома коронавируса», — приводит его слова агентство.

Название новому варианту пока не дали. По данным учёных, этот штамм более заразный. Он уже привёл к массовому заражению в провинциях Бакзянг и Бакнинь на севере Вьетнама, которые стали основными очагами распространения заболевания во время четвертой волны коронавируса, которая начала подъём в стране 27 апреля.