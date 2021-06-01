Больше никаких индийских штаммов COVID-19. ВОЗ придумала новые «недискриминационные» названия

«Группа экспертов, созданная ВОЗ, рекомендовала использовать маркировку с использованием букв греческого алфавита, то есть альфа, бета, гамма», — сообщается 1 июня на сайте организации.



В ВОЗ указали, что британский штамм станет альфой, южноафриканский — бетой, бразильский — гаммой, а индийский — дельтой. Якобы это будет понятнее для «ненаучной аудитории». Названия по месту обнаружения вариации, как указали в организации, носят «стигматизирующий и дискриминационный» характер.



В настоящий момент известно о нескольких штаммах коронавируса, которые распространились по миру. Наряду с британским это вьетнамский и южноафриканский. В России набирает обороты собственная северо-западная вариация.

