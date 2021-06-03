В ночь на 3 июня в Калининском районе Петербурга тушили автомобильный пожар, при котором пострадало три машины. Одна из них принадлежит борцу с незаконной торговлей Александру Виноградову. Минувшей осенью там же сожгли другую его машину.
Как сообщила «Фонтанке» читательница София, около двух часов ночи во дворе дома 47, корпус 2, по проспекту Науки горел припаркованный автомобиль. Полыхала Audi Q7, принадлежащая петербургскому активисту и борцу с незаконной торговлей Александру Виноградову, о чем он рассказал в своей группе во «ВКонтакте».
На кадрах с места происшествия видно, что «Ауди» сгорела почти полностью. От огня также пострадали две стоявшие рядом с ней соседские машины. Сам активист подозревает поджог, а мотивы связывает со своей деятельностью. «Говорят, аж двое поджигали с двух сторон», — пояснил он «Фонтанке».
В сентябре 2020 года на том же месте сожгли его же Nissan, а в конце августа на проспекте Науки Виноградова избили. Тогда задержали четверых подозреваемых, позже одного из них отправили в изолятор.