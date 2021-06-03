В ночь на 3 июня в Калининском районе Петербурга тушили автомобильный пожар, при котором пострадало три машины. Одна из них принадлежит борцу с незаконной торговлей Александру Виноградову. Минувшей осенью там же сожгли другую его машину.

Как сообщила «Фонтанке» читательница София, около двух часов ночи во дворе дома 47, корпус 2, по проспекту Науки горел припаркованный автомобиль. Полыхала Audi Q7, принадлежащая петербургскому активисту и борцу с незаконной торговлей Александру Виноградову, о чем он рассказал в своей группе во «ВКонтакте».