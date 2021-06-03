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Петербургскому борцу с незаконной торговлей сожгли вторую машину за год. За компанию досталось соседским

Автомобиль борца с незаконной торговлей сожгли в Петербурге

Скриншот видео <a href="https://vk.com/wall-153909971_121519" class="io-leave-page _" target="_blank">VinogradovLife</a>
Скриншот видео VinogradovLife
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В ночь на 3 июня в Калининском районе Петербурга тушили автомобильный пожар, при котором пострадало три машины. Одна из них принадлежит борцу с незаконной торговлей Александру Виноградову. Минувшей осенью там же сожгли другую его машину.

Как сообщила «Фонтанке» читательница София, около двух часов ночи во дворе дома 47, корпус 2, по проспекту Науки горел припаркованный автомобиль. Полыхала Audi Q7, принадлежащая петербургскому активисту и борцу с незаконной торговлей Александру Виноградову, о чем он рассказал в своей группе во «ВКонтакте».

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На кадрах с места происшествия видно, что «Ауди» сгорела почти полностью. От огня также пострадали две стоявшие рядом с ней соседские машины. Сам активист подозревает поджог, а мотивы связывает со своей деятельностью. «Говорят, аж двое поджигали с двух сторон», — пояснил он «Фонтанке».

В сентябре 2020 года на том же месте сожгли его же Nissan, а в конце августа на проспекте Науки Виноградова избили. Тогда задержали четверых подозреваемых, позже одного из них отправили в изолятор.

Скриншот видео <a href="https://vk.com/wall-153909971_121519" class="io-leave-page _" target="_blank">VinogradovLife</a>
Скриншот видео VinogradovLife

Александр Виноградов руководит петербургской общественной организацией по защите прав потребителей «Потребнадзор» и координатором группы по борьбе с незаконной торговлей. Раньше он сотрудничал со смольнинскими структурами, занимающимися контролем за имуществом, но в 2016 году практика взаимодействия Комитета имущественных отношений со сторонними организациями, занимавшимися сносом, была прекращена и Центр повышения эффективности использования городского имущества стал выполнять эти функции самостоятельно. В 2015 году ему уже поджигали автомобили при подготовке к демонтажу незаконно установленного торгового объекта на проспекте Мориса Тореза.

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Комментарии (9)

AP-SPb
Неплохо оплачивается оказывается "борьба" с незаконной торговлей. Результатов, правда, нет - пл. Восстания, Невский, Садовая, Кирпичный как были похожи на филиалы южного базара так ничего и не меняется десятилетиями. Зато "борцы" меняют Ниссан на Q7. Не, ну действительно на Ниссане-то как-то не кошерно. На Q7 оно поэффективнее было. Теперь видимо будет бороться на Майбахе, выборочность "борьбы" еще подрастет :)))
260642011
Скорее всего азерская плодоовощная мафия. Они же здесь хозяева. Власть во всей стране сдала им без боя всю торговлю овощами.
265961685
"Полыхала Audi Q7" купленная вместо сгорешего в прошлом году "ниссана" сильно подозреваю, что не "жука"... хорошо бы услышать/прочитать рецепт столь высокодоходной борьбы с чем-то незаконным из первых уст: от самого гр. виноградова...
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