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Lufthansa снова сможет летать в Россию. Германии выдадут разрешение на полёты

Глава Росавиации: Вопрос о разрешениях на полеты между РФ и Германией решен

«Всё [связанное с выдачей разрешений на полеты между странами] решено», — цитирует 2 июня заявление Александра Нерадько ТАСС.

Немецкий перевозчик Lufthansa вынужден был отменить полеты в Санкт-Петербург и Москву. До этого разрешения на полеты в ФРГ не выдали S7.

Авиакомпании стали отказываться летать над Белоруссией после посадки в Минске самолёта Ryanair, следовавшего из Греции в Литву. Принудительная посадка позволила местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу. Российские власти разрешили нескольким компаниям, в том числе Lufthansa, совершать перевозки в Москву и Санкт-Петербург в облёт Белоруссии при условии ежедневного согласования маршрутов.

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