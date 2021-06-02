Lufthansa снова сможет летать в Россию. Германии выдадут разрешение на полёты

«Всё [связанное с выдачей разрешений на полеты между странами] решено», — цитирует 2 июня заявление Александра Нерадько ТАСС.



Немецкий перевозчик Lufthansa вынужден был отменить полеты в Санкт-Петербург и Москву. До этого разрешения на полеты в ФРГ не выдали S7.



Авиакомпании стали отказываться летать над Белоруссией после посадки в Минске самолёта Ryanair, следовавшего из Греции в Литву. Принудительная посадка позволила местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу. Российские власти разрешили нескольким компаниям, в том числе Lufthansa, совершать перевозки в Москву и Санкт-Петербург в облёт Белоруссии при условии ежедневного согласования маршрутов.

