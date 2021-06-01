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Air France получила разрешение от российских властей на рейс в облет Белоруссии

Французская авиакомпания Air France согласовала у российских властей рейс Париж-Москва на 2 июня. Об этом представитель компании вечером 1 июня сообщил «Ведомостям».

«Наше расписание полетов на период после 2 июня не менялось. Всего же мы отменили 4 рейса: один — 26 мая, один — 28 мая и два — 31 мая», — пояснил представитель компании. Он не стал отвечать на вопрос, почему сейчас приходится получать согласование на выполнение рейсов ежедневно, хотя раньше выдавали разрешение на всю полетную программу.

Отменять рейсы ранее пришлось из-за того, что Air France одной из первых отказалась от полетов над Белоруссией и пыталась получить согласование на новый маршрут.

Авиакомпании стали отказываться летать над Белоруссией после посадки в Минске самолёта ирландского перевозчика Ryanair. Рейс, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу.

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Комментарии (2)

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Разрешили.... А ведь могли и не разрешить! И железный занавес опустить, чтобы ЕС наказать... Как с санкционными продуктами...
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