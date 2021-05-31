Авиакомпания AirFrance снова не получила разрешение на полеты в Москву в облет Белоруссии

Французский авиаперевозчик AirFrance отменил рейсы в Москву 31 мая и 1 июня.
«Air France подтверждает отмену рейсов AF1154 и AF1654 по маршруту Париж — Москва 31 мая 2021 года», — цитирует заявление перевозчика РБК.
В компании уточнили, что возвратные рейсы во Францию в первый день лета также были отменены. Причина — отсутствие разрешения от российских властей.
AirFrance и раньше сталкивался с трудностями при полетах в РФ, так как перевозчик изменил маршрут полета в обход Белоруссии. Однако накануне компания объявила о возобновлении рейсов в Москву.
Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что облет соседней страны может привести к увеличению времени получения разрешений.
Авиакомпании стали отказываться летать над Белоруссией после посадки в Минске самолёта ирландского перевозчика Ryanair. Рейс, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.