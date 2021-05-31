Авиакомпания AirFrance снова не получила разрешение на полеты в Москву в облет Белоруссии

Французский авиаперевозчик AirFrance отменил рейсы в Москву 31 мая и 1 июня.

«Air France подтверждает отмену рейсов AF1154 и AF1654 по маршруту Париж — Москва 31 мая 2021 года», — цитирует заявление перевозчика РБК.



В компании уточнили, что возвратные рейсы во Францию в первый день лета также были отменены. Причина — отсутствие разрешения от российских властей.

AirFrance и раньше сталкивался с трудностями при полетах в РФ, так как перевозчик изменил маршрут полета в обход Белоруссии. Однако накануне компания объявила о возобновлении рейсов в Москву.