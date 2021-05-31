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Авиакомпания AirFrance снова не получила разрешение на полеты в Москву в облет Белоруссии

Французский авиаперевозчик AirFrance отменил рейсы в Москву 31 мая и 1 июня.

«Air France подтверждает отмену рейсов AF1154 и AF1654 по маршруту Париж — Москва 31 мая 2021 года», — цитирует заявление перевозчика РБК.

В компании уточнили, что возвратные рейсы во Францию в первый день лета также были отменены. Причина — отсутствие разрешения от российских властей.

AirFrance и раньше сталкивался с трудностями при полетах в РФ, так как перевозчик изменил маршрут полета в обход Белоруссии. Однако накануне компания объявила о возобновлении рейсов в Москву.

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что облет соседней страны может привести к увеличению времени получения разрешений.

Авиакомпании стали отказываться летать над Белоруссией после посадки в Минске самолёта ирландского перевозчика Ryanair. Рейс, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

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Комментарии (17)

VVM1962
А в это время, даже пятьсот миллионов долларов, подаренных путиным усатому лукашенко, не заставило белавиа летать в крым.
Поистине - любовь зла, полюбишь и козла.
dedmoroz_5e4d8827384c2
для таких особенных западных партнёров предлагаю проложить альтернативный маршрут в обход Норвегии на Мурманск над Северным морем, Атлантическим и Сев. Ледовитым океанами, а существующий над РБ аннулировать ..
Obseerv
А с какой стороны просятся облетать Белоруссию- с севера или с юга? Я так предполагаю, что с юга хотят облетать, мимо Донецка и Луганска? А там ведь "Буки" до сих пор дежурят!
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