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Самолёт Air France вылетел в Москву в обход Белоруссии спустя три дня после отмен

Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву после трехдневного перерыва

Рейс французской авиакомпании Air France AF1154 29 мая вылетел из аэропорта Руасси — Шарль де Голль в Париже и сейчас движется в сторону Москвы через Латвию. Маршрут прошёл севернее Белоруссии, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Фото: скриншот с Flightradar24
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Этот же рейс был отменён 26, 27 и 28 мая, поскольку Россия не давала разрешение на вход в своё воздушное пространство после смены маршрута — авиакомпания отказалась летать над Белоруссией после инцидента с Ryanair.

Перевозчик в комментарии ТАСС заявил, что с этих выходных у него есть разрешение от РФ.

Австрийской Austrian Airlines договориться с российскими властями удалось быстрее: после смены маршрута был отменён один рейс.

Фото: скриншот с Flightradar24

Ранее AirFrance перестала летать над Белоруссией после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая летел из Афин в Вильнюс, но был вынужден приземлиться в Минске из-за угрозы взрыва на борту. Информация о бомбе не подтвердилась, зато прямо в аэропорту силовики Белоруссии задержали основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу Софью Сапегу. После этого европейские страны стали ограничивать авиасообщение с Белоруссией.

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