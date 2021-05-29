Рейс французской авиакомпании Air France AF1154 29 мая вылетел из аэропорта Руасси — Шарль де Голль в Париже и сейчас движется в сторону Москвы через Латвию. Маршрут прошёл севернее Белоруссии, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Этот же рейс был отменён 26, 27 и 28 мая, поскольку Россия не давала разрешение на вход в своё воздушное пространство после смены маршрута — авиакомпания отказалась летать над Белоруссией после инцидента с Ryanair.

Перевозчик в комментарии ТАСС заявил, что с этих выходных у него есть разрешение от РФ.