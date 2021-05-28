Россия разрешила рейсу из Вены пролететь в обход Белоруссии

«Российские власти сегодня выдали разрешение авиакомпании Austrian Airlines на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство», — сообщили 28 мая в Austrian Airlines ТАСС.



Авиаперевозчик заверил, что сегодняшний рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно состоится.

Накануне самолет Austrian Airlines не смог долететь до России в облет Белоруссии, так как РФ не выдала разрешения на вход в воздушное пространство. Ранее французская AirFrance также не получила разрешения на заход в воздушное пространство РФ, так как изменила маршрут так, чтобы облететь Белоруссию.