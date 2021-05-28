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Россия разрешила рейсу из Вены пролететь в обход Белоруссии

Austrian Airlines может совершить рейс в Москву в обход Белоруссии

«Российские власти сегодня выдали разрешение авиакомпании Austrian Airlines на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство», — сообщили 28 мая в Austrian Airlines ТАСС.

Авиаперевозчик заверил, что сегодняшний рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно состоится.

Накануне самолет Austrian Airlines не смог долететь до России в облет Белоруссии, так как РФ не выдала разрешения на вход в воздушное пространство. Ранее французская AirFrance также не получила разрешения на заход в воздушное пространство РФ, так как изменила маршрут так, чтобы облететь Белоруссию.

Авиакомпании стали отказываться летать над Белоруссией после посадки в Минске самолета с создателем Nexta Романом Протасевичем на борту. Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

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Комментарии (17)

yar_5e4cc335310b6
Не иначе Метельский возвращался со своей австрийской недвижимости.
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.... а вот вам анекдот, от американского министра сланцевой газоколонки )))
--- Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм усомнилась в экологичности российского газа. Она заявила, что полученный в России природный газ является якобы «самым грязным» в мире. Ее слова на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям.
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.... это всё фигня, а вот ....
--- Германия допускает введение санкций против транзита российского газа через Белоруссию. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне
.... интересно, Польше и Украине приготовится закупать самый "экологичный" американский сланцевый газ или всё теперь будут получать через Германию ?)))
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