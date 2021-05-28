Росавиация: Большинство иностранных авиакомпаний летают в РФ без облёта Белоруссии

В ведомстве предупредили иностранные авиакомпании о том, что при изменении ранее утверждённых маршрутов время получения разрешения может быть увеличено.

«Европейские авиакомпании [за прошедшие сутки] выполнили 113 рейсов с использованием воздушного пространства Белоруссии и 53 рейса по альтернативным маршрутам», — говорится 28 мая в заявлении Росавиации.

Федеральное агентство воздушного транспорта рассказало о полётах европейских перевозчиков в Россию после отказа некоторых авиакомпаний летать через Белоруссию.

Накануне несколько рейсов были отменены из-за отсутствия разрешения пролететь в РФ в облёт Белоруссии. Сегодня, 28 мая, рейс Austrian Airlines сможет прилететь в Москву по новому маршруту.



Авиакомпании стали отказываться летать над Белоруссией после посадки в Минске самолёта ирландского перевозчика Ryanair. Рейс, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

