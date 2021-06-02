Детского врача в Петербурге признали виновной в смерти полуторагодовалого пациента

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 2 июня, пациент 2015 года рождения поступил в стационар сразу после полуночи 29 июня 2017-го. Его лечащим врачом была назначена Юлия Конунова. Она, как было установлено судом, своевременно не организовала осмотр и консультацию пациента детским хирургом. Его к малышу вызвали только 1 июля, и тогда стало понятно, что у ребенка был острый аппендицит. Пациента перевезли в другой стационар, однако время было упущено, и он скончался.

Василеостровский районный суд признал виновной врача Юлию Конунову по делу о смерти ребенка в больнице. Правда, в процессе облегчил статью с «халатности» до «причинения смерти по неосторожности».

Конунова в процессе вину не признала, заявив, что сделала всё для получения точного диагноза и назначения лечения.



Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок в два года. Но в связи с истечением сроков давности Конунова была освобождена от назначенного наказания.



Также суд взыскал с больницы в пользу семьи пациента в счет компенсации морального вреда 2 миллиона рублей.



По данным «Фонтанки», трагедия случилась в Детской инфекционной больнице № 3, куда скорая привезла мальчика в конце июня 2017 года. Конунова на тот момент была заведующей одного из отделений стационара. Она предположила, исходя из симптомов, что у ребенка острый гастроэнтерит, хотя его признаки очень схожи у детей до 2 лет с признаками аппендицита. Лишь 1 июля мальчика перевели в Филатовскую больницу, где врачи три дня боролись за его жизнь, но спасти ребенка не смогли.



«Фонтанка» позвонила в Детскую инфекционную больницу № 3 по телефону главврача Галины Тюленевой. Трубку взял мужчина, который сообщил, что глава больницы на форуме (ПМЭФ). На просьбу прокомментировать решение суда ответил, что комментировать не будет, но больница будет судиться (видимо, из-за штрафа). На просьбу представиться заявил, что он «никто», и бросил трубку.

