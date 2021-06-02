Осталось еще немного потерпеть. Ростуризм назвал сроки открытия Турции

Глава Федерального агентства по туризму назвала примерную дату открытия турецких курортов для граждан РФ.



«Ростуризм не исключает, что к июлю у россиян появится возможность отправиться на турецкие курорты», — сообщает 2 июня ТАСС со ссылкой на заявление Зарины Догузовой.



Министерство туризма Турции в мае предложило России открыть авиасообщение для туристов, однако в конце последнего месяца весны запрет был продлен. Взамен россиянам открыли восемь новых стран.



Власти РФ из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции ограничили авиасообщение с этой страной с 15 апреля.

