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Осталось еще немного потерпеть. Ростуризм назвал сроки открытия Турции

Турцию для отдыха россиян могут открыть к июлю

Глава Федерального агентства по туризму назвала примерную дату открытия турецких курортов для граждан РФ.

«Ростуризм не исключает, что к июлю у россиян появится возможность отправиться на турецкие курорты», — сообщает 2 июня ТАСС со ссылкой на заявление Зарины Догузовой.

Министерство туризма Турции в мае предложило России открыть авиасообщение для туристов, однако в конце последнего месяца весны запрет был продлен. Взамен россиянам открыли восемь новых стран.

Власти РФ из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции ограничили авиасообщение с этой страной с 15 апреля.

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Комментарии (10)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Порта далеко, Куба рядом
f0ntan
А если к июлю пандемия ковида в Турции не рассосется?
Dazdraperma
"А будут себя хорошо вести - пустим к ним наших туристов"
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