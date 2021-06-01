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АТОР: Из новых открытых для туризма стран россиян готовы принять единицы

Из 8 стран, с которыми Россия восстановит авиасообщение с 10 июня, лишь Марокко и Ливан полностью открыты для россиян.

«В очередной раз открыты либо маловостребованные и малодоступные направления, либо закрытые для туристов», — посетовали 1 июня в Ассоциации туроператоров России.

Австрия, Венгрия, Люксембург и Маврикий не принимают туристов, ограничившись лишь отдельными категориями. Хорватия разрешила посетить только столицу и нетуристические направления. Эксперты АТОР уверены, что подобное предложение не вызовет энтузиазма.

Ливан — нишевое и нетуристическое направление, — напротив, открылся для россиян, однако билеты в ближневосточную республику будут дорогими. Есть еще Марокко, которое может предложить россиянам курорты на берегу океана, однако до них нужно еще добраться, так как пока доступен только рейс Москва — Рабат. В АТОР предупреждают, что «ограниченность перевозки скажется на высокой стоимости билетов». Рискнувшим поехать в самую западную страну Магриба, нужен отрицательный тест на коронавирус и приглашение от туркомпании или бронь отеля.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом решил со 2 июня возобновить авиасообщение с Великобританией: рейсы Москва — Лондон будут летать три раза в неделю. Также с 10 июня открывается авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и железнодорожное — с Белоруссией. С того же числа будет увеличено количество авиарейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом и Сербией.

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Комментарии (1)

262370901
Не знаю кто такой этот АТОР, но я недавно вернулся из Египта. Провел восемь суток в Шарм-Эль-Шейхе.
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