АТОР: Из новых открытых для туризма стран россиян готовы принять единицы

Из 8 стран, с которыми Россия восстановит авиасообщение с 10 июня, лишь Марокко и Ливан полностью открыты для россиян.
«В очередной раз открыты либо маловостребованные и малодоступные направления, либо закрытые для туристов», — посетовали 1 июня в Ассоциации туроператоров России.
Австрия, Венгрия, Люксембург и Маврикий не принимают туристов, ограничившись лишь отдельными категориями. Хорватия разрешила посетить только столицу и нетуристические направления. Эксперты АТОР уверены, что подобное предложение не вызовет энтузиазма.
Ливан — нишевое и нетуристическое направление, — напротив, открылся для россиян, однако билеты в ближневосточную республику будут дорогими. Есть еще Марокко, которое может предложить россиянам курорты на берегу океана, однако до них нужно еще добраться, так как пока доступен только рейс Москва — Рабат. В АТОР предупреждают, что «ограниченность перевозки скажется на высокой стоимости билетов». Рискнувшим поехать в самую западную страну Магриба, нужен отрицательный тест на коронавирус и приглашение от туркомпании или бронь отеля.
Оперштаб по борьбе с коронавирусом решил со 2 июня возобновить авиасообщение с Великобританией: рейсы Москва — Лондон будут летать три раза в неделю. Также с 10 июня открывается авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и железнодорожное — с Белоруссией. С того же числа будет увеличено количество авиарейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом и Сербией.