АТОР: Из новых открытых для туризма стран россиян готовы принять единицы

Из 8 стран, с которыми Россия восстановит авиасообщение с 10 июня, лишь Марокко и Ливан полностью открыты для россиян.



«В очередной раз открыты либо маловостребованные и малодоступные направления, либо закрытые для туристов», — посетовали 1 июня в Ассоциации туроператоров России.



Австрия, Венгрия, Люксембург и Маврикий не принимают туристов, ограничившись лишь отдельными категориями. Хорватия разрешила посетить только столицу и нетуристические направления. Эксперты АТОР уверены, что подобное предложение не вызовет энтузиазма.

