«Всё зависит от решения России». Турция предложила разрешить россиянам полёты в курортные регионы

Турецкий министр культуры и туризма рассказал о модели «безопасного туризма» для россиян. «Российские туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан и реже — в Измир <...> На первом этапе предлагаем начать полеты в эти аэропорты, потом уже распространить на всю Турцию», — цитирует 24 мая заявление Мехмета Нури Эрсоя РИА Новости.

По его словам, страна запустила модель «безопасного туризма», которая уже доказала свою эффективность на немецких туристах. Такие же меры были предложены и российской стороне.