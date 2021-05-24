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«Всё зависит от решения России». Турция предложила разрешить россиянам полёты в курортные регионы

Министерство туризма Турции предложило России открыть авиасообщение для туристов

Турецкий министр культуры и туризма рассказал о модели «безопасного туризма» для россиян. «Российские туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан и реже — в Измир <...> На первом этапе предлагаем начать полеты в эти аэропорты, потом уже распространить на всю Турцию», — цитирует 24 мая заявление Мехмета Нури Эрсоя РИА Новости.

По его словам, страна запустила модель «безопасного туризма», которая уже доказала свою эффективность на немецких туристах. Такие же меры были предложены и российской стороне.

«Конечно, всё зависит от решения властей России», — резюмировал министр.

Россия из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля.

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Комментарии (3)

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.... как-то несправедливо выходит, Турция зарабатывает на России, Россия на Турции почти нет.
ppky0323
20 августа можно будет, конечно по эпидобстановке
Жора__
Ага, Щас!))) А кто тогда в Крым поедет?
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