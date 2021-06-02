Падение карниза с дома на Васильевском проспекте в Петербурге напугало горожан. Однако оно оказалось контролируемым.
О том, что с дома 76 по Среднему проспекту В.О. с уровня второго этажа на асфальт упала часть фасада, читатели сообщают в соцсетях около 10 утра 2 июня.
Факт обрушения «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе администрации Василеостровского района, но уточнили, что оно было не случайным. Аварийный сандрик (небольшой карниз-полочка) обнаружили сотрудники УК «Возрождение» во время планового обхода. Оперативно было принято решение о демонтаже, так как архитектурный элемент мог в любой момент упасть на головы пешеходов.
На место прибыли промышленные альпинисты, которые сандрик сняли. Его обломки аккуратно собраны и будут помещены для хранения на склад, так как дом находится в списке охраняемых КГИОП. Они пригодятся во время капремонта дома.
Эта весна с перепадами температуры принесла немало хлопот старым зданиям в центральных районах Петербурга, да так, что горожане стали печально шутить про Руинбург. Чиновники сетуют на погоду и отмечают, что предотвратить такие инциденты нельзя.
14 мая обрушение произошло на Рылеева, 8. А до этого куски зданий падали на Невском проспекте, Смольном проспекте и на Малой Морской, где часть лепнины травмировала женщину. В середине апреля лепнина рухнула на двухлетнего ребенка — его срочно увезли в больницу.