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В Петербурге на Среднем проспекте Васильевского острова «контролируемо обрушился» сандрик

Падение карниза с дома на Васильевском проспекте в Петербурге напугало горожан. Однако оно оказалось контролируемым.

О том, что с дома 76 по Среднему проспекту В.О. с уровня второго этажа на асфальт упала часть фасада, читатели сообщают в соцсетях около 10 утра 2 июня.

Факт обрушения «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе администрации Василеостровского района, но уточнили, что оно было не случайным. Аварийный сандрик (небольшой карниз-полочка) обнаружили сотрудники УК «Возрождение» во время планового обхода. Оперативно было принято решение о демонтаже, так как архитектурный элемент мог в любой момент упасть на головы пешеходов.

На место прибыли промышленные альпинисты, которые сандрик сняли. Его обломки аккуратно собраны и будут помещены для хранения на склад, так как дом находится в списке охраняемых КГИОП. Они пригодятся во время капремонта дома.

Эта весна с перепадами температуры принесла немало хлопот старым зданиям в центральных районах Петербурга, да так, что горожане стали печально шутить про Руинбург. Чиновники сетуют на погоду и отмечают, что предотвратить такие инциденты нельзя.

14 мая обрушение произошло на Рылеева, 8. А до этого куски зданий падали на Невском проспекте, Смольном проспекте и на Малой Морской, где часть лепнины травмировала женщину. В середине апреля лепнина рухнула на двухлетнего ребенка — его срочно увезли в больницу.

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Комментарии (2)

265012891
Надо же, весна с перепадами температур, 300 лет такого не было.
265832257
Да кажется, что уже половина старого Петербурга находится в состоянии "контролируемого падения".
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