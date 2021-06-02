Падение карниза с дома на Васильевском проспекте в Петербурге напугало горожан. Однако оно оказалось контролируемым.



О том, что с дома 76 по Среднему проспекту В.О. с уровня второго этажа на асфальт упала часть фасада, читатели сообщают в соцсетях около 10 утра 2 июня.



Факт обрушения «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе администрации Василеостровского района, но уточнили, что оно было не случайным. Аварийный сандрик (небольшой карниз-полочка) обнаружили сотрудники УК «Возрождение» во время планового обхода. Оперативно было принято решение о демонтаже, так как архитектурный элемент мог в любой момент упасть на головы пешеходов.

