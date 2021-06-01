«На обыск вообще ходили всемером». Экс-глава «Открытой России» Пивоваров рассказал подробности своего задержания

Пивоваров писал на борту рейса Петербург-Анапа (оттуда его отправили в Краснодар). «Пока было время, размышлял о причинах такой активности в отношении меня. Задерживать меня приехало, по-моему, несколько машин, охраняло пять оперативников, а на обыск вообще ходили всемером. По городу мы передвигались с машиной сопровождения ДПС, такую же обещают в Анапе. Опера шутят, что впервые такое внимание, как ВИПу», — пишет оппозиционер.



И добавляет, что единственной причиной для возбуждения против него уголовного дела именно сейчас считает грядущие выборы. «Я особо не скрывал, что хочу участвовать в выборах, веду переговоры с «Яблоком». Продуктивность этих переговоров — это один вопрос, но понимаю, что смог бы осилить кампанию в округе. Иных причин для появления этого дела я не вижу», — пишет Пивоваров. И радуется тому, что окружающие зачастую его поддерживают: «По аэропорту и в самолёте меня конвоируют в наручниках. Заметил интересную реакцию: люди не смотрят на меня как на преступника, не отводят глаза и даже подбадривают. Люди, похоже, отлично понимают, что очень часто человек в наручниках совсем не преступник, а наоборот».

