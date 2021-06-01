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«На обыск вообще ходили всемером». Экс-глава «Открытой России» Пивоваров рассказал подробности своего задержания

Экс-глава «Открытой России» Пивоваров: Причиной для задержания стало мое желание участвовать в выборах

Бывший глава ликвидированной «Открытой России» (одноименная британская организация была признана в РФ нежелательной) Андрей Пивоваров рассказал о подробностях своего задержания. Письмо опубликовано вечером 1 июня в официальном телеграм-канале политика, который ведет его команда.

Пивоваров писал на борту рейса Петербург-Анапа (оттуда его отправили в Краснодар). «Пока было время, размышлял о причинах такой активности в отношении меня. Задерживать меня приехало, по-моему, несколько машин, охраняло пять оперативников, а на обыск вообще ходили всемером. По городу мы передвигались с машиной сопровождения ДПС, такую же обещают в Анапе. Опера шутят, что впервые такое внимание, как ВИПу», — пишет оппозиционер.

И добавляет, что единственной причиной для возбуждения против него уголовного дела именно сейчас считает грядущие выборы. «Я особо не скрывал, что хочу участвовать в выборах, веду переговоры с «Яблоком». Продуктивность этих переговоров — это один вопрос, но понимаю, что смог бы осилить кампанию в округе. Иных причин для появления этого дела я не вижу», — пишет Пивоваров. И радуется тому, что окружающие зачастую его поддерживают: «По аэропорту и в самолёте меня конвоируют в наручниках. Заметил интересную реакцию: люди не смотрят на меня как на преступника, не отводят глаза и даже подбадривают. Люди, похоже, отлично понимают, что очень часто человек в наручниках совсем не преступник, а наоборот».

Ранее освободить оппозиционера призвали Евросоюз и правозащитная организация Amnesty International.

Андрея Пивоварова вечером 31 мая сняли с рейса Петербург-Варшава уже после прохождения таможни. После задержания в Пулково его доставили в СК, а затем отвезли на «безотлагательный обыск». Сегодня его этапировали в Краснодар, поскольку уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ) было возбуждено в этом регионе. В СК заявили, что Пивоваров якобы пытался скрыться. Сам политик говорит, что до задержания к нему никто не обращался.

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Комментарии (4)

Евгений Литвинец
Как совок фашистским отбросом был, так и остался. Как флаг не перекрашивай и слова в гимне не меняй - "музыка" всё та же.
Kezevo
Это видимо будут самые "демократичные" выборы...
Trurl
Изобретение российского правосудия - закон, имеющий обратную силу.... Сокрушительный удар по здравому смыслу и римскому праву!
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