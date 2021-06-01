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Евросоюз призвал российские власти освободить экс-главу «Открытой России» Пивоварова

Евросоюз призвал российские власти освободить бывшего директора ликвидированной организации «Открытая Россия» (одноименная британская организация была признана нежелательной в РФ) Андрея Пивоварова. Соответствующее заявление опубликовано вечером 1 июня на сайте внешнеполитической службы блока.

«Этот случай не является отдельным инцидентом, но подтверждает постоянную тенденцию сужения пространства для гражданского общества, оппозиции и критики, а также независимых СМИ в Российской Федерации. Европейский Союз призывает российские власти немедленно и безоговорочно освободить г-на Пивоварова», — говорится в заявлении.

Также в ЕС хотят, чтобы российские власти отменили закон о нежелательных организациях, по которому и был задержан Пивоваров. Ранее с похожим заявлением выступила правозащитная организация Amnesty International.

«Российские власти должны прекратить репрессии против своих политических оппонентов и других несогласных в стране. Андрей Пивоваров должен быть немедленно освобожден, все обвинения против него и других лиц, преследуемых по закону о «нежелательных организациях», должны быть сняты, а этот дискриминирующий закон должен быть отменен», — заявила Наталья Звягина, директор московского представительства организации.

Андрея Пивоварова вечером 31 мая сняли с рейса Петербург-Варшава уже после прохождения таможни. После задержания в Пулково его доставили в СК, а затем отвезли на «безотлагательный обыск». Сегодня его этапировали в Краснодар, поскольку уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ) было возбуждено в этом регионе. В СК заявили, что Пивоваров якобы пытался скрыться. Сам политик говорит, что до задержания к нему никто не обращался.

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Комментарии (9)

sektor7
Фигушки Вам.
Посидит, подумает. Про всех расскажет.
Правильное решение.
Trurl
ТСЖ попросил пьяницу и дебошира Сидорова перестать бесчинствовать... Хотя бы на время....
FedorGr
Ни фига этот Евросоюз не сделает. Он у ВВП в кармане, ждёт обещанный газ, пошумят и затихнут, как с Навальным.
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