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«Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым"». Лукашенко ищет путь на полуостров

Лукашенко обсудил с Путиным полеты из Белоруссии в Крым

Александр Лукашенко продолжил делиться впечатлениями от поездки в Сочи и встречи с Владимиром Путиным.

«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», — цитирует в первый день лета заявление Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, Россия и Белоруссия должны проработать вопрос полетов белорусов на полуостров. Для этого было дано поручение компетентным органам двух стран. Лукашенко выразил надежду, что «проблем не будет». «Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», — резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко сегодня, 1 июня, также рассказал, как он «наделал шуму» с российским коллегой в Сочи.

Переговоры Путина и Лукашенко 30 мая продлились более 5 часов. Президент России на встрече с белорусским коллегой предложил искупаться. Гость воспользовался предложением. Также лидеры покатались на яхте и посмотрели на дельфинов.

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Комментарии (3)

265055770
Как на елку влезть и попу не ободрать. Да уж, проблема. Хотя с Украиной же вроде бы и так разругались уже? Или еще есть что терять?
Piter4452
Цирк. Путин за него думать должен. У Путина проблем, выше крыши, страна огромная, а он со своими проблемами сунется.
Trurl
А что, Беларусь уже признала Крым российским?
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