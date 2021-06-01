«Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым"». Лукашенко ищет путь на полуостров

«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», — цитирует в первый день лета заявление Лукашенко агентство БелТА.

Александр Лукашенко продолжил делиться впечатлениями от поездки в Сочи и встречи с Владимиром Путиным.

По его словам, Россия и Белоруссия должны проработать вопрос полетов белорусов на полуостров. Для этого было дано поручение компетентным органам двух стран. Лукашенко выразил надежду, что «проблем не будет». «Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», — резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко сегодня, 1 июня, также рассказал, как он «наделал шуму» с российским коллегой в Сочи.

Переговоры Путина и Лукашенко 30 мая продлились более 5 часов. Президент России на встрече с белорусским коллегой предложил искупаться. Гость воспользовался предложением. Также лидеры покатались на яхте и посмотрели на дельфинов.