Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял предложение Владимира Путина и искупался в Чёрном море во время встречи двух лидеров в Сочи. Плавающий в море Лукашенко запечатлён на снимке, опубликованном 30 мая Telegram-каналом «Пул Первого».
«Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Чёрном море. Температура воды +16», — говорится в подписи к фото.
При этом сам Владимир Путин купаться в море вместе с Лукашенко не стал. «Сегодня нет», — заявил по этому поводу изданию «Подъём» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин предложил Лукашенко искупаться в море в пятницу, 28 мая, перед переговорами. «Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться, море становится всё теплее и теплее», — отметил российский президент. Правда, в первый день двусторонней встречи купаться лидеры двух стран не стали, ограничившись катанием на яхте.
Ранее «Фонтанка» писала, что Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Владимиром Путиным. Президенты общались более пяти часов. В субботу переговоры их продолжились. Главы государств, в том числе, обсудили задержание россиянки Софьи Сапеги, которая 23 мая летела вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на принудительно посаженном в Минске самолёте Ryanair.