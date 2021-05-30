Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял предложение Владимира Путина и искупался в Чёрном море во время встречи двух лидеров в Сочи. Плавающий в море Лукашенко запечатлён на снимке, опубликованном 30 мая Telegram-каналом «Пул Первого».



«Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Чёрном море. Температура воды +16», — говорится в подписи к фото.

