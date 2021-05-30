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«Всем озаботившимся»: Лукашенко искупался в Чёрном море. Путин не стал

Лукашенко принял предложение Путина и поплавал в Чёрном море

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял предложение Владимира Путина и искупался в Чёрном море во время встречи двух лидеров в Сочи. Плавающий в море Лукашенко запечатлён на снимке, опубликованном 30 мая Telegram-каналом «Пул Первого».

«Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Чёрном море. Температура воды +16», — говорится в подписи к фото.

При этом сам Владимир Путин купаться в море вместе с Лукашенко не стал. «Сегодня нет», — заявил по этому поводу изданию «Подъём» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин предложил Лукашенко искупаться в море в пятницу, 28 мая, перед переговорами. «Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться, море становится всё теплее и теплее», — отметил российский президент. Правда, в первый день двусторонней встречи купаться лидеры двух стран не стали, ограничившись катанием на яхте.

Ранее «Фонтанка» писала, что Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Владимиром Путиным. Президенты общались более пяти часов. В субботу переговоры их продолжились. Главы государств, в том числе, обсудили задержание россиянки Софьи Сапеги, которая 23 мая летела вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на принудительно посаженном в Минске самолёте Ryanair.

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