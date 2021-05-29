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Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с задержанной россиянкой Сапегой

Песков рассказал о наличии у задержанной россиянки Сапеги ВНЖ в Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров коснулись и ситуации с задержанной гражданкой РФ Софией Сапегой. Деталями обсуждения глав России и Белоруссии поделился 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана и которая сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична. Но также принимая во внимание тот факт, что у нее действительно — это подтвердилось — есть вид на жительство в Белоруссии», — цитирует Пескова «Коммерсантъ».

По словам пресс-секретаря президента, Путин поручил Министерству иностранных дел России внимательным образом следить за развитием дела Сапеги.

Общение Путина и Лукашенко растянулось на два дня. Накануне президенты провели официальные переговоры, сегодня была неформальная часть, в рамках которой они совершили морскую прогулку на яхте.

Россиянка Софья Сапега была задержана вместе с основателем и бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta, гражданином Белоруссии Романом Протасевичем после того, как их самолёт, летевший из Греции в Литву, вынужденно приземлился в Минске из-за сообщения белорусских диспетчеров о бомбе на борту их воздушного судна. В Европе инцидент назвали государственным терроризмом и пиратством, некоторые компании стали избегать воздушного пространства Белоруссии, а ряд государств запретили «Белавиа» действовать на их территории.

По данным BBC, Протасевич и Сапега являются фигурантами трёх уголовных дел в Белоруссии. Их подозревают в действиях, совершенных группой людей или повлекших тяжкие последствия, организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, Сапеге вменяют также разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Забавную чечетку вчера вовочка станцевал.
Karl_Ivanovich
"Есть у неё вид на жительство в Белоруссии" - и прекрасно!
Пусть там и поживёт - столько, сколько ей суд отмерит за чёрную неблагодарность гостеприимной стране.
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