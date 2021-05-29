Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с задержанной россиянкой Сапегой

Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров коснулись и ситуации с задержанной гражданкой РФ Софией Сапегой. Деталями обсуждения глав России и Белоруссии поделился 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана и которая сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична. Но также принимая во внимание тот факт, что у нее действительно — это подтвердилось — есть вид на жительство в Белоруссии», — цитирует Пескова «Коммерсантъ».
По словам пресс-секретаря президента, Путин поручил Министерству иностранных дел России внимательным образом следить за развитием дела Сапеги.
Общение Путина и Лукашенко растянулось на два дня. Накануне президенты провели официальные переговоры, сегодня была неформальная часть, в рамках которой они совершили морскую прогулку на яхте.