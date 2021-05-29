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Путин и Лукашенко купаться не стали, но покатались на яхте и посмотрели на дельфинов

Владимир Путин и Александр Лукашенко на второй день переговоров, 29 мая, совершили морскую прогулку в Сочи.

Как сообщают журналисты кремлёвского пула, на яхте к ним присоединился сын белорусского президента Николай. Гости прибыли к пирсу на катере на воздушной подушке, на борту их встретил Путин. Лукашенко-старшего он обнял, младшему пожал руку. На белоснежной яхте их ждал стол с закусками.

Накануне главы государств договорились искупаться во время неформальной части визита Лукашенко, но погода, судя по всему, не благоволила плаванию. Зато президенты смогли понаблюдать с борта за стаей дельфинов.

«Александр Григорьевич неоднократно оставался с ночевкой [в РФ]. Любой гражданин Белоруссии вообще на самом деле чувствует себя [в России] как дома, он может свободно приезжать, уезжать, ночевать, так же, как и российские граждане», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что в длительности визита Лукашенко нет ничего необычного (цитата по ТАСС).

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Комментарии (1)

Trurl
Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор.(С)
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