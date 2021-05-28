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«Будет способствовать достижению результатов». Путин предложил Лукашенко искупаться в Сочи

Главы России и Белоруссии договорились вместе окунуться в Чёрное море

Президент России на встрече с белорусским коллегой в Сочи предложил искупаться.

«Можем искупаться. Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи», — заявил 28 мая Владимир Путин.

Александр Лукашенко ответил на предложение «с удовольствием». Он также поблагодарил Путина, что переговоры назначены на пятницу, чтобы «в выходные дни можно было в море окунуться».

Президент РФ также отметил, встреча лидеров планировалась до «очередного витка», имея в виду эскалацию отношений Белоруссии с Западом.

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Комментарии (3)

aaignat
Пущай купаются, может от диареи оба перед апостолом петрушей предстанут
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.... и где они там купаться собрались ?))), там же фактически очистные - фикция.
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