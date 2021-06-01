В Екатеринбурге 20-летнюю девушку привлекли к ответственности за езду на электросамокате: для его управления надо иметь права категории М, а у девушки их не было. Занялись ею не просто так, а после ДТП.



Как сообщили E1.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, ночью 30 мая во дворе дом 35 по Московской улице «Лада Веста», заезжая на тротуар, сбила двигавшуюся по нему девушку на электросамокате. Девушку отвезли в больницу, констатировали ушибы, оказали помощь и отпустили домой.



После этого сотрудники ГИБДД стали разбираться с электросамокатом. Девушка рассказала, что купила его два года назад, чтобы ездить на работу. Он имеет электродвигатель максимальной мощностью более 0,35 кВт, а значит, является транспортным средством и требует наличия прав, постановили в полиции.

