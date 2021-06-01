В Екатеринбурге 20-летнюю девушку привлекли к ответственности за езду на электросамокате: для его управления надо иметь права категории М, а у девушки их не было. Занялись ею не просто так, а после ДТП.
Как сообщили E1.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, ночью 30 мая во дворе дом 35 по Московской улице «Лада Веста», заезжая на тротуар, сбила двигавшуюся по нему девушку на электросамокате. Девушку отвезли в больницу, констатировали ушибы, оказали помощь и отпустили домой.
После этого сотрудники ГИБДД стали разбираться с электросамокатом. Девушка рассказала, что купила его два года назад, чтобы ездить на работу. Он имеет электродвигатель максимальной мощностью более 0,35 кВт, а значит, является транспортным средством и требует наличия прав, постановили в полиции.
«Она пояснила, что в момент ДТП она двигалась на 1-й передаче со скоростью 15 км/ч. Об обязательном наличии специального права управления транспортными средствами она не знала. Девушку привлекли к ответственности за управление транспортным средством водителем, не имеющим на это права. Санкция предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Также в отношении нее возбуждено административное производство за движение по тротуару в нарушение правил дорожного движения. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей», — уточняет ГИБДД.
За последние три дня весны в Екатеринбурге привлекли к ответственности 15 человек, которые в нарушение правил передвигались на самокатах по проезжей части дороги.
Электросамокаты в этом году стали проблемой во многих городах России. Их оставляют где попало, с ними регулярно происходят ДТП. Решением проблемы электросамокатов в Петербурге занимается специальная рабочая группа при комтрансе, куда в том числе входят операторы сервисов аренды. Они договорились с чиновниками ограничить скорость самокатов на территории Петербурга до 15 км/ч. Если оператор по техническим причинам не может сделать это, он должен предупредить пользователя о необходимости соблюдать скоростные ограничения. В Смольном предлагают сделать электросамокаты доступными только по паспорту, чтобы «отсекать» несовершеннолетних.