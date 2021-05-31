«Неравнодушное искусство». В Петербурге звёзды оперы и балета дадут концерт в поддержку онкобольных детей

В Санкт-Петербурге состоится благотворительный вечер с участием звёзд оперы и балета. Собранные средства будут направлены в фонд «Свет», который оказывает поддержку детям с онкологическими заболеваниями.



Благотворительный проект «Неравнодушное искусство» в четвёртый раз соберёт звёзд мировой театральной сцены и представителей культурной элиты обеих столиц для того, чтобы подарить здоровую и счастливую жизнь тем, кто в этом нуждается.



«Неравнодушное искусство» является частной инициативой. Вся организационная работа, привлечение артистов мировой величины и многое другое — заслуга солиста оперы Мариинского театра, La Scala и Metropolitan Opera Михаила Петренко и балерины Мариинского театра Алисы Петренко.

