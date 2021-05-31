«Неравнодушное искусство». В Петербурге звёзды оперы и балета дадут концерт в поддержку онкобольных детей

В Санкт-Петербурге состоится благотворительный вечер с участием звёзд оперы и балета. Собранные средства будут направлены в фонд «Свет», который оказывает поддержку детям с онкологическими заболеваниями.
Благотворительный проект «Неравнодушное искусство» в четвёртый раз соберёт звёзд мировой театральной сцены и представителей культурной элиты обеих столиц для того, чтобы подарить здоровую и счастливую жизнь тем, кто в этом нуждается.
«Неравнодушное искусство» является частной инициативой. Вся организационная работа, привлечение артистов мировой величины и многое другое — заслуга солиста оперы Мариинского театра, La Scala и Metropolitan Opera Михаила Петренко и балерины Мариинского театра Алисы Петренко.
«Какие бы сложности ни происходили в мире, я верю, что в наших сердцах есть место для заботы о тех, кому сейчас непросто. В прошлом году из-за пандемии мы пропустили наш прекрасный вечер. Но в этом, несмотря на множество преград, хотим его провести. Я надеюсь на поддержку и неравнодушные сердца», — поделилась Алиса Петренко.
В этот раз перед зрителями выступят Виктория Терешкина, Денис Матвиенко, Игорь Колб, Анастасия Матвиенко, Михаил Петренко, Екатерина Семенчук, Екатерина Губанова, Юлия Маточкина, Татьяна Сержан и многие другие.
Также в рамках мероприятия пройдёт благотворительный аукцион.
Собранные средства от продажи билетов и аукциона будут направлены на лечение подопечного фонда «Свет» Александра Суходолова.
На концерт, который состоится 8 июня, приглашаются все желающие, но необходима предварительная регистрация.
В фонде отметили, что за время существования проекта удалось собрать более пяти миллионов рублей, которые были направлены на лечение, обследования и реабилитацию детей.