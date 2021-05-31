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«Обжалованию не подлежит». Суд в Минске оставил россиянку Сапегу под арестом

Россиянка София Сапега остается в минском СИЗО по решению суда

Россиянка София Сапега останется под арестом в СИЗО КГБ Белоруссии. Минский городской суд 31 мая отказал в удовлетворении жалобы защиты девушки на её задержание. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.

«Рассмотрев материалы, руководствуясь статьями 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса, [суд] постановил: жалобу защитника, адвоката Филановича (адвокат россиянки. — Прим. ред.) на постановление суда Партизанского района города Минска от 28 мая 2021 года в отношении Сапеги Софии Андреевны оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию не подлежит», — цитирует ТАСС судью после рассмотрения жалобы, которое прошло в закрытом режиме.

Заседание суда проходило без участия задержанной гражданки РФ, отмечает информагентство. Это было повторное рассмотрение жалобы на задержание. Ранее защита обжаловала отказ суда удовлетворить такую жалобу.

Фото: скриншот с сайта YouTube
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Ожидается, что уже сегодня Сапеге будет предъявлено обвинение. «После обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь», — сказал адвокат ТАСС.

Накануне глава МИД Белоруссии заявил, что суд над россиянкой «скорее всего, состоится в Беларуси». «С учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры», — уточнил Владимир Макей.

Судьба россиянки стала предметом общения Владимира Путина с Александром Лукашенко в минувшие выходные, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана и которая сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична. Но также принимая во внимание тот факт, что у нее действительно — это подтвердилось — есть вид на жительство в Белоруссии», — сказал в субботу официальный представитель Кремля.

Фото: скриншот с сайта YouTube

Россиянка Софья Сапега была задержана вместе с основателем и бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta, гражданином Белоруссии Романом Протасевичем в воскресенье 23 мая после того, как самолёт, следовавший из Афин в Вильнюс совершил вынужденную посадку в Минске. Белорусские диспетчеры сообщили пилотам, что самолёт заминирован. Позже сообщалось, что в ложном сообщении о минировании упоминалась группировка ХАМАС. Сами представители вооружённого формирования категорически опровергли свою связь с произошедшим. После инцидента страны ЕС запретили полёты самолётов «БелАвиа» над своей территорией, а иностранные авиакомпании стали облетать территорию Белоруссии.

По данным СМИ, Сапега и Протасевич проходят сразу по трём уголовным делам в Белоруссии. Все они связаны с протестами, которые прошли в Минске и других городах после президентских выборов 2020 года. Анонимные телеграм-каналы после задержания молодых людей опубликовали видеозаписи «признательных показаний» Романа Протасевича и его подруги Сапеги. Адвокат смог попасть к россиянке только спустя пять дней после задержания.

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Комментарии (2)

Oleg_I
В интернетах не последние люди (зять Ельцина) рассказывают, что на освобождение Павла Шеремета из белорусских застенков у Бориса Николаевича ушел ровно один телефонный звонок. Тем интереснее смотреть на то, как это делается сегодня.
Юра Алекс
упыри...
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