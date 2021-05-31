Россиянка София Сапега останется под арестом в СИЗО КГБ Белоруссии. Минский городской суд 31 мая отказал в удовлетворении жалобы защиты девушки на её задержание. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.
«Рассмотрев материалы, руководствуясь статьями 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса, [суд] постановил: жалобу защитника, адвоката Филановича (адвокат россиянки. — Прим. ред.) на постановление суда Партизанского района города Минска от 28 мая 2021 года в отношении Сапеги Софии Андреевны оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию не подлежит», — цитирует ТАСС судью после рассмотрения жалобы, которое прошло в закрытом режиме.
Заседание суда проходило без участия задержанной гражданки РФ, отмечает информагентство. Это было повторное рассмотрение жалобы на задержание. Ранее защита обжаловала отказ суда удовлетворить такую жалобу.
Ожидается, что уже сегодня Сапеге будет предъявлено обвинение. «После обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь», — сказал адвокат ТАСС.
Накануне глава МИД Белоруссии заявил, что суд над россиянкой «скорее всего, состоится в Беларуси». «С учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры», — уточнил Владимир Макей.
Судьба россиянки стала предметом общения Владимира Путина с Александром Лукашенко в минувшие выходные, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана и которая сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична. Но также принимая во внимание тот факт, что у нее действительно — это подтвердилось — есть вид на жительство в Белоруссии», — сказал в субботу официальный представитель Кремля.