«Рассмотрев материалы, руководствуясь статьями 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса, [суд] постановил: жалобу защитника, адвоката Филановича (адвокат россиянки. — Прим. ред. ) на постановление суда Партизанского района города Минска от 28 мая 2021 года в отношении Сапеги Софии Андреевны оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию не подлежит», — цитирует ТАСС судью после рассмотрения жалобы, которое прошло в закрытом режиме.

Россиянка София Сапега останется под арестом в СИЗО КГБ Белоруссии. Минский городской суд 31 мая отказал в удовлетворении жалобы защиты девушки на её задержание. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.

Ожидается, что уже сегодня Сапеге будет предъявлено обвинение. «После обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь», — сказал адвокат ТАСС.

Накануне глава МИД Белоруссии заявил, что суд над россиянкой «скорее всего, состоится в Беларуси». «С учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры», — уточнил Владимир Макей.



Судьба россиянки стала предметом общения Владимира Путина с Александром Лукашенко в минувшие выходные, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



«По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана и которая сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична. Но также принимая во внимание тот факт, что у нее действительно — это подтвердилось — есть вид на жительство в Белоруссии», — сказал в субботу официальный представитель Кремля.