«Не теряет бодрость духа». К арестованной в Белоруссии россиянке Сапеге впервые пустили адвоката

Спустя пять суток после задержания в аэропорту Минска россиянка Софья Сапега получила возможность пообщаться с адвокатом. О визите к своей подзащитной 28 мая телеканалу «Дождь» рассказал адвокат Александр Филанович.

«Она выглядит бодрой и здоровой. С её слов никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации», — сообщил он.



Россиянка Софья Сапега была задержана вместе с основателем и бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta, гражданином Белоруссии Романом Протасевичем после того, как их самолёт, летевший из Греции в Литву, вынужденно приземлился в Минске из-за сообщения белорусских диспетчеров о бомбе на борту их воздушного судна. В Европе инцидент назвали государственным терроризмом и пиратством, некоторые компании стали избегать воздушного пространства Белоруссии, а ряд государств запретили «Белавиа» действовать на их территории.