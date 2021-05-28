«Не теряет бодрость духа». К арестованной в Белоруссии россиянке Сапеге впервые пустили адвоката

Спустя пять суток после задержания в аэропорту Минска россиянка Софья Сапега получила возможность пообщаться с адвокатом. О визите к своей подзащитной 28 мая телеканалу «Дождь» рассказал адвокат Александр Филанович.
«Она выглядит бодрой и здоровой. С её слов никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации», — сообщил он.
Россиянка Софья Сапега была задержана вместе с основателем и бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta, гражданином Белоруссии Романом Протасевичем после того, как их самолёт, летевший из Греции в Литву, вынужденно приземлился в Минске из-за сообщения белорусских диспетчеров о бомбе на борту их воздушного судна. В Европе инцидент назвали государственным терроризмом и пиратством, некоторые компании стали избегать воздушного пространства Белоруссии, а ряд государств запретили «Белавиа» действовать на их территории.
Адвокату Протасевича удалось встретиться со своим подзащитным накануне.
По данным BBC, Протасевич и Сапега являются фигурантами трёх уголовных дел в Белоруссии. Их подозревают в действиях, совершенных группой людей или повлекших тяжкие последствия, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, Сапеге вменяют также разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.