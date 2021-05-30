Глава МИД Белоруссии: Софью Сапегу могут помиловать или передать России

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что суд над задержанной в Минске гражданкой РФ Софьей Сапегой, скорее всего, состоится в его стране и после этого возможны разные варианты, в том числе её помилование решением главы государства или передача России. При этом глава МИД Белоруссии уточнил, что «надо подождать».
«Этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры», — цитирует Макея 30 мая «Коммерсантъ».
«Как будет развиваться ситуация дальше я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать», — добавил министр.
Напомним, что россиянка Софья Сапега была задержана вместе с основателем и бывшим главным редактором оппозиционного Telegram-канала Nexta, гражданином Белоруссии Романом Протасевичем после того, как их самолёт, летевший из Греции в Литву, вынужденно приземлился в Минске из-за сообщения белорусских диспетчеров о бомбе на борту их воздушного судна.
«Фонтанка» писала, что ранее дальнейшая судьба Сапеги обсуждалась во время встречи президентов России и Белоруссии в Сочи.