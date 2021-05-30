Глава МИД Белоруссии: Софью Сапегу могут помиловать или передать России

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что суд над задержанной в Минске гражданкой РФ Софьей Сапегой, скорее всего, состоится в его стране и после этого возможны разные варианты, в том числе её помилование решением главы государства или передача России. При этом глава МИД Белоруссии уточнил, что «надо подождать».



«Этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры», — цитирует Макея 30 мая «Коммерсантъ».

