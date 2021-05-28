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Автомобиль подрубил столб на перекрестке Сизова и Королёва. Обстоятельства «полёта» в светофор записала камера

Легковой автомобиль после ДТП сбил столб со светофором в Петербурге

Столкновение двух автомобилей в Приморском районе Петербурга днем 28 мая закончилось для одного из них в столбе. Момент ДТП попал на видео.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении проспектов Сизова и Королёва столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них влетел в фонарный столб с установленным на нем светофором. На записи с камеры наблюдения, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что машины ехали в попутном направлении по Сизова, но на перекрестке водитель белого авто попытался повернуть налево из правого ряда, и ему в переднюю часть прилетел следовавший прямо черный автомобиль.

О пострадавших не сообщается. Столб от удара надломился и наклонился к дороге. Представитель СПб ГБУ «Ленсвет» сообщила, что к 11:50 аварийная бригада прибыла на место ДТП, туда же для демонтажа столба направили кран-манипулятор. В ближайшее время поврежденную опору уберут.

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Комментарии (4)

Софокл Аристархович
Вот она - сила зазеркалья! "Белый" - как осёл только вперед смотрит, ну а "Черный" - просто ШумаХЕР недоделанный (жаль сложно скорость посчитать, но летел он слишком низко)!
Маэстро
"Блондинко" (от пола и цвета волос не зависит) всегда может повернуть из любого ряда в любую сторону.
BSB888
Очень любят на этом перекрёстке, те кто двигается по Сизова в сторону Испытателей занимать правый, иногда крайне правый и лихо проезжать прямо подрезая машины дальше на Сизова после перекрёстка.
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