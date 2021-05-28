Столкновение двух автомобилей в Приморском районе Петербурга днем 28 мая закончилось для одного из них в столбе. Момент ДТП попал на видео.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении проспектов Сизова и Королёва столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них влетел в фонарный столб с установленным на нем светофором. На записи с камеры наблюдения, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что машины ехали в попутном направлении по Сизова, но на перекрестке водитель белого авто попытался повернуть налево из правого ряда, и ему в переднюю часть прилетел следовавший прямо черный автомобиль.