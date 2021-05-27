Суд с подачи полиции защитил пассажирок московского метро от приставаний молодого человека. Он практиковал тактильные атаки регулярно и через 10 дней снова может оказаться в подземке.



Как сообщает ГУ МВД по Москве 27 мая, на днях в полицию метрополитена обратилась 18-летняя девушка с просьбой найти и привлечь к ответственности пассажира, который трогал её на Таганско-Краснопресненской линии.



Его отследили по камерам наблюдения. На видео попал и короткий контакт с заявительницей в вагоне: закатав рукава и размяв ноги, в последний момент он выскакивает на платформу, ударив девушку пониже спины.