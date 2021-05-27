FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
73.46р89.66р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Полиция показала, как в метро юный москвич давал волю рукам. Пассажирок защитили ненадолго

В Москве арестовали мужчину, шлёпавшего женщин в метро

Суд с подачи полиции защитил пассажирок московского метро от приставаний молодого человека. Он практиковал тактильные атаки регулярно и через 10 дней снова может оказаться в подземке.

Как сообщает ГУ МВД по Москве 27 мая, на днях в полицию метрополитена обратилась 18-летняя девушка с просьбой найти и привлечь к ответственности пассажира, который трогал её на Таганско-Краснопресненской линии.

Его отследили по камерам наблюдения. На видео попал и короткий контакт с заявительницей в вагоне: закатав рукава и размяв ноги, в последний момент он выскакивает на платформу, ударив девушку пониже спины.

ГУ МВД России по г. Москве

Шаловливым пассажиром оказался 19-летний москвич. Полицейские задержали его на следующий день на «Пушкинской» и составили протокол о мелком хулиганстве. Молодой человек признался, что далеко не впервые распускает руки в метро. Суд арестовал его на 10 суток.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

xepnuminu
а чё без масок все?
RemyMartin
И какой смысл?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний