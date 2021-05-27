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Паттайя отменит карантин для привитых россиян

Таиландский курорт Паттайя с 1 октября отменит карантин для вакцинированных туристов.

«Иностранным туристам, получившим две дозы вакцины [от коронавируса], будет разрешено приезжать в Паттайю без необходимости сидеть на 14-дневном карантине», — цитирует 27 мая заявление мэра Паттайи Сонтайя Кунплома The Bangkok Post.

По его словам, курорт особенно надеется на путешественников из Германии и России. В Паттайе планируется снять коронавирусные ограничения с 1 октября, когда, как ожидается, будет привито 70 % местных жителей.

Проект открытия Паттайи для иностранцев должен еще пройти согласование в Министерстве здравоохранения королевства.

Таиланд с апреля вдвое сократил срок карантина для иностранцев, вакцинированных от COVID-19. Власти Таиланда рассматривают варианты сокращения карантина или даже полной отмены для привившихся от COVID-19 туристов. В конце февраля ряд районов государства начали прием отдыхающих. Всего Таиланд рассчитывает принять порядка 10 миллионов туристов в 2021 году.

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