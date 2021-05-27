Паттайя отменит карантин для привитых россиян

Таиландский курорт Паттайя с 1 октября отменит карантин для вакцинированных туристов.

«Иностранным туристам, получившим две дозы вакцины [от коронавируса], будет разрешено приезжать в Паттайю без необходимости сидеть на 14-дневном карантине», — цитирует 27 мая заявление мэра Паттайи Сонтайя Кунплома The Bangkok Post.