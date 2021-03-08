Таиланд с апреля вдвое сократит срок карантина для иностранцев, вакцинированных от COVID-19

Начиная с апреля срок карантина для прибывающих в Таиланд иностранцев, которые предъявят сертификат о вакцинации от коронавируса, сократится до семи дней. Об этом 8 марта объявил министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвиранкул, сообщает Reuters.



Для того чтобы «отсидеть» в карантине сокращенный срок, въезжающие в страну должны предъявить документ о прохождении вакцинации не ранее чем за три месяца до поездки и отрицательный тест на ковид. Для тех, кто имеет только справку об отсутствии коронавируса, срок пребывания в карантине составит 10 дней.

