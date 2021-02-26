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Таиланд отменяет коронавирусные ограничения в туристических районах. Пхукет готов принимать отдыхающих

Власти королевства в Юго-Восточной Азии констатировали готовность возобновить туризм.

«Правительство Таиланда сообщило о постепенном снятии карантинных ограничений в связи с улучшением ситуации в стране», — цитирует 26 февраля заявление туристического управления страны «Интерфакс».

«Зеленой зоной» теперь признаны 54 провинции, включая Пхукет, Чианграй, Лампанг и Лопбури. Развлекательным заведениям разрешили вернуться к прежнему режиму работы. Таиланд в этом году готов принять около 10 миллионов путешественников.

В конце прошлого года страна начала готовиться к возобновлению туризма. Однако власти королевства сразу не стали снимать ограничения даже для тех туристов, кто прошел вакцинацию.

С начала пандемии в Таиланде выявили 25 764 заболевших коронавирусом.

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Комментарии (1)

madam Kuku
Грамматеи! "Страна" что делает?
Готовится!
Без мягкого знака, зарубите себе на носу.
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