Таиланд отменяет коронавирусные ограничения в туристических районах. Пхукет готов принимать отдыхающих

«Зеленой зоной» теперь признаны 54 провинции, включая Пхукет, Чианграй, Лампанг и Лопбури. Развлекательным заведениям разрешили вернуться к прежнему режиму работы. Таиланд в этом году готов принять около 10 миллионов путешественников.

«Правительство Таиланда сообщило о постепенном снятии карантинных ограничений в связи с улучшением ситуации в стране», — цитирует 26 февраля заявление туристического управления страны «Интерфакс».

В конце прошлого года страна начала готовиться к возобновлению туризма. Однако власти королевства сразу не стали снимать ограничения даже для тех туристов, кто прошел вакцинацию.

С начала пандемии в Таиланде выявили 25 764 заболевших коронавирусом.