Таиланд не отменит карантин для вакцинированных от COVID-19 туристов

Власти королевства в Юго-Восточной Азии не собираются снимать ограничения даже для тех путешественников, которые прошли вакцинацию от коронавируса.



«Паспорт вакцинированного, позволяющий избежать самоизоляции по прибытии в Таиланд, — пока только идея», — цитирует 10 февраля заявление главы департамента по контролю за инфекционными заболеваниями Опаса Карнкавинпонга РИА «Новости».



По его словам, у таиландских врачей нет уверенности в том, что прививки на 100% эффективны. Самоизоляция остается лучшим способом для борьбы с COVID-19, заверил Карнкавинпонг.

