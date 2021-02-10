Таиланд не отменит карантин для вакцинированных от COVID-19 туристов

Власти королевства в Юго-Восточной Азии не собираются снимать ограничения даже для тех путешественников, которые прошли вакцинацию от коронавируса.
«Паспорт вакцинированного, позволяющий избежать самоизоляции по прибытии в Таиланд, — пока только идея», — цитирует 10 февраля заявление главы департамента по контролю за инфекционными заболеваниями Опаса Карнкавинпонга РИА «Новости».
По его словам, у таиландских врачей нет уверенности в том, что прививки на 100% эффективны. Самоизоляция остается лучшим способом для борьбы с COVID-19, заверил Карнкавинпонг.
До этого власти курортного Пхукета заявили о желании начать принимать привитых туристов без карантина.
В январе королевство в Юго-Восточной Азии ужесточило ограничения из-за коронавируса. С начала пандемии в Таиланде выявили 23 746 заболевших COVID-19.