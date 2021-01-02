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В столице Таиланда ужесточили ограничения из-за коронавируса

Власти Бангкока ужесточили карантинные ограничения, запретив деятельность различных предприятий, в том числе развлекательных заведений, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщает 2 января РИА «Новости».

Ранее мэрия Бангкока решила закрыть школы под управлением столичной администрации на две недели, до 17 января, из-за ситуации с коронавирусом.

Начиная с субботы временно закрываются пабы, бары и подобные им заведения. Также под запретом аквапарки, детские площадки, интернет-кафе, арены для петушиных боев, детские сады, школы боевых искусств, бани, спортивные площадки, фитнес-центры, массажные салоны и ряд других мест. Всего власти запретили 25 категорий различных заведений, где собирается много людей.

В парикмахерских одного клиента нельзя обслуживать более двух часов, клиенты не должны ждать стрижку в помещении. При этом закусочные, кафе и другие заведения общепита могут запрещать употребление алкоголя.

Всего в Таиланде выявлено 7379 случаев COVID-19, выздоровели почти 4,3 тысячи заболевших, 64 скончались. На Бангкок приходится 1539 заражений коронавирусом.

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Комментарии (3)

ssr
Наши люди работают и там и др. странах.И их ценят.
virusanet
/Ранее мэрия Бангкока решила закрыть школы под управлением столичной администрации на две недели, до 17 января/

прям по одной методичке с собяниным работают.

хе-хе.
bombaleilo
Массаж тоже:)
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