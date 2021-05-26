Уронивший камеру единоросс рассказал о выплаченных ему премиях в МО «Нарвский округ»

Глава совета МО «Нарвский округ», выдвиженец от «Единой России» Александр Каптурович 26 мая рассказал «Фонтанке», как ему выплачивали премии. После аналогичного вопроса местной жительницы он случайно уронил ее телефон с работающей видеокамерой. На просьбу прокомментировать, почему после вопроса экс-депутата этого МО Анны Каруличевой о получении Каптуровичем премий её телефон полетел на пол, собеседник заверил, что это произошло случайно. «Может быть, случайно зацепил — и упала. Там очень узкое расстояние между столом. Камера стояла на подоконнике, расстояние вообще очень маленькое. Я не считаю это инцидентом, заседание совета закончилось, съемки прекратились. Я ж не пришел не запретил снимать и разбил камеру? Я просто прошел мимо, зацепил — и она упала. И что в этом такого?» — эмоционально отреагировал Каптурович.

По информации Каруличевой, в декабре 2020 года и январе 2021 года Каптуровича оштрафовали на непредоставление ответа на обращение, а в январе вступило в силу решение о признании действий главы совета незаконными. «Фонтанка» попросила прокомментировать, получал ли депутат премии в декабре 2020 года и январе 2021 года и в каком размере. Ответ удалось получить не сразу. «Вот приходят местные жители на заседание совета, они вопросы-то по существу задают? Этот вопрос вообще на заседании совета не рассматривался. Депутаты в повестку его не вносили», — сказал народный избранник. Он обвинил местную жительницу в том, что она якобы пришла и «начала срывать заседание совета своим горлопанистым криком и ором». Он добавил, что вопрос о премии девушка задавала на протяжении всего заседания. «Поэтому ей никто и не отвечал, это вообще вопрос не в плоскости проходящего заседания», — добавил Каптурович, согласившись, что, как местный житель, Каруличева имеет право на доступ к такой информации. «Эта жительница — непосредственный провокатор всех действий, ее лишили мандата (историю лишения мандата можно прочитать здесь. — Прим. ред.), теперь она ищет возможность, как за это отомстить — депутатскому корпусу, непосредственно Каптуровичу... Ходит в суды, пишет: рассмотрите, привлеките. Это просто провокация, которую она устраивает для того, чтобы пиарить себя. Зачем мне это слушать?» — возмущался выдвиженец от партии власти.

«Слушайте, вот вы тоже задаете вопрос, вас что, попросила Каруличева? Бывший депутат, которая занимается разрушением вообще всего... И вы туда же? А вот ответьте тогда на вопрос: какая у вас заработная плата и сколько вы денег отдаете своему мужу?» — поинтересовался собеседник в ответ. Он заверил, что вся информация находится в открытом доступе. «На эти провокационные вопросы и на то, как вы ведетесь на провокации — вот этих вот недобитков, отбросов общества, которые разрушают наш государственный строй и всеми своими действиями нацелены на то, чтобы оскорбить, унизить все, все наше государство вместе с нашим президентом! И вы хотите сказать, что я должен слушать этого человека? Да ее место знаете где?» — уточнять, где именно, глава совета не стал. В конце концов Александр Каптурович все же раскрыл данные: «Что значит, начисляли ли вам премию, скажите, какая? Не хочу говорить! Если вы хотите узнать? 50% от заработной платы в соответствии с положением, порядком оплаты, который утвержден и рассмотрен».