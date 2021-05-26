В Петербурге на заседании совета муниципального образования «Нарвский округ» 26 мая местная жительница задала главе совета Александру Каптуровичу вопрос о премиях. Происходящее девушка снимала на видео — с помощью закрепленного на штативе телефона.
Анна Каруличева, житель МО и экс-депутат этого округа, активно интересовалась у Каптуровича, получал ли он премии за декабрь 2020 года и январь текущего. «Его в декабре оштрафовали за то, что он мне на обращение не ответил. И в январе вступили в силу решения суда о невызове на заседания совета меня (еще на тот момент депутата. — Прим. ред.) и решения признать бездействие главы незаконным», — пояснила она, добавив, что на этом фоне премии выглядели бы, как минимум, странно.
Камера запечатлела, как глава совета не спешит отвечать на вопрос своей избирательницы, а сразу после того, как он прошел рядом со штативом, камера совершила кувырок.
Анна Каруличева
Каруличева отмечает, что решение о премировании должно решаться на заседании совета. В случае, если глава сам себе выписывал премии, это было бы незаконно. Ей не удалось подтвердить информацию, что такой вопрос выносился на совет.
На звонок «Фонтанки» Александр Каптурович не ответил.
МО «Нарвский округ» прославился в прошлом году. Он стал первым из муниципальных образований, кто в текущем созыве проголосовал за досрочное лишение оппозиционного депутата мандата из-за письма губернатора Александра Беглова о якобы найденных недочетах в декларации. Им была Анна Каруличева. При этом члены совета, принявшие это решение, в том числе и Каптурович, на момент голосования не знали, какие именно нарушения вменяются их на тот момент коллеге.