В Петербурге на заседании совета муниципального образования «Нарвский округ» 26 мая местная жительница задала главе совета Александру Каптуровичу вопрос о премиях. Происходящее девушка снимала на видео — с помощью закрепленного на штативе телефона.



Анна Каруличева, житель МО и экс-депутат этого округа, активно интересовалась у Каптуровича, получал ли он премии за декабрь 2020 года и январь текущего. «Его в декабре оштрафовали за то, что он мне на обращение не ответил. И в январе вступили в силу решения суда о невызове на заседания совета меня (еще на тот момент депутата. — Прим. ред.) и решения признать бездействие главы незаконным», — пояснила она, добавив, что на этом фоне премии выглядели бы, как минимум, странно.