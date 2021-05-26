«25 мая по указанию руководства ГУ МВД России сотрудники петербургской полиции приступили к проверке таксистов в рамках очередного оперативно-профилактического мероприятия под характерным названием «Нелегальное такси». Проверочные мероприятия проводятся полицейскими на территории всех районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Петербургская полиция проверит таксистов, работающих на дорогах города. К этому сотрудников регионального ГУ МВД подтолкнули участившиеся «случаи криминальных проявлений со стороны водителей, зарегистрированных на сервисах онлайн-заказов», сообщает пресс-служба главка 26 мая.

Только за первый день полиция проверила около двух тысяч автомобилей. Как оказалось, 163 таксиста выполняли онлайн-заказы, не имея при этом лицензии. Все они привлечены к ответственности в рамках статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). Подавляющее большинство таксистов оказались мигрантами, 25 из них в принципе не имели патента, и как следствие — права работать в сфере таксомоторных перевозок.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники ГИБДД также задержали двух водителей, находившихся за рулём «под градусом», помимо этого было выявлено 340 различных нарушений ПДД.



«Результатом рейда стало изъятие с улиц города 159 автомобилей такси, используемых с различными нарушениями действующего законодательства. Транспортные средства помещены на спецстоянки. Мероприятия по выявлению нелегальных таксистов в Северной столице будут проводиться на постоянной основе», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Вечером 22 мая 24-летний таксист из Средней Азии на «Фольксвагене Поло» в ходе дорожного конфликта ударил своего оппонента — 26-летнего водителя «Киа Сид» — ножом. Пострадавшего госпитализировали с ранением в область сердца. Позже он скончался в больнице. Смертельная схватка также попала на камеру видеорегистратора, но с другого ракурса.

