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Минтранс Белоруссии опубликовал фрагмент расшифровки переговоров пилотов Ryanair c минскими диспетчерами

Министерство транспорта Белоруссии выложило расшифровку части разговора диспетчеров из Минска и пилотов рейса RF4978 авиакомпании Ryanair, который 23 мая летел из Афин в Вильнюс, но ушёл на вынужденную посадку в столице Белоруссии.

Предупреждение поступило в 9:30. «У нас есть информация от специальных служб о том, что у вас есть бомба на борту, и она может быть активирована над Вильнюсом, — несколько раз предупреждает диспетчер, добавляя чуть позже: — По соображениям безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в УММС». Пилоты хотят конкретики.

Пилот: Бомба... Прямое сообщение, откуда она взялась? Откуда у вас была информация об этом?

УВД: Сотрудники службы безопасности аэропорта RYR 1TZ сообщили, что они получили.

Пилот: Роджер, служба безопасности Вильнюсского аэропорта или из Греции?

УВД: RYR 1TZ, это электронное письмо было передано в несколько аэропортов.

После этого пилот несколько раз спрашивает код IATA аэропорта, в который власти рекомендовали приземлиться. Вопросы остаются.

Пилот: 09:41:58: RYR 1TZ Ещё раз, эта рекомендация перенаправить в Минск, откуда она взялась? Откуда она взялась? От компании? Исходило ли это от властей аэропорта вылета или властей аэропорта прибытия?

УВД: RYR 1TZ, это наши рекомендации.

Пилот: Вы можете повторить?

УВД: RYR 1TZ, это наши рекомендации.

В 9:42 с борта возражают, что у них есть частота заземления Вильнюса, в 9:44 Минск спрашивает о решении. Пилот уточняет код угрозы, и получает ответ — красный. «Вас понял, в таком случае мы просим сохранить нынешнюю позицию», — звучит с самолёта. Ещё через две минуты, в 9:47, пилот объявляет чрезвычайную ситуацию и говорит о решении направиться в Минск. Он информирует, что на борту находится 133 человека, и делает запрос на снижение.

Согласно пресс-релизу Минтранса, департамент по авиации подтвердил, что письмо с сообщением о заложенной бомбе пришло на электронный почтовый ящик Национального аэропорта Минск info@airport.by с адреса protonmail.com. В пресс-релизе Департамента сказано, что «руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства авиакомпании Ryanair в Литве по номеру телефона, который сообщил экипаж воздушного судна, но связаться с кем-либо из представителей авиакомпании не удалось».

Департамент обратился к Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), Европейскому агентству по безопасности полетов (EASA), представителям авиационных администраций принять участие «в беспристрастном расследовании произошедшего события».

23 мая рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

Глава МИД Великобритании назвал случившееся циничным угоном самолёта, Латвии — государственным терроризмом.

В списке авиаперевозчиков, которые не летают над Белоруссией, уже более 10 компаний, включая KLM, Lufthansa, SAS, LOT, Wizz Air и Air Baltic.

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Комментарии (1)

Бывший Патриот
Я так понял они сами подтвердили что это глупейшая мутка их рук дело? может это они у нас школы минируют и торговые центры, уже даже не стесняются признать что ну тупые
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