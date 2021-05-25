Минтранс Белоруссии опубликовал фрагмент расшифровки переговоров пилотов Ryanair c минскими диспетчерами

Министерство транспорта Белоруссии выложило расшифровку части разговора диспетчеров из Минска и пилотов рейса RF4978 авиакомпании Ryanair, который 23 мая летел из Афин в Вильнюс, но ушёл на вынужденную посадку в столице Белоруссии. Предупреждение поступило в 9:30. «У нас есть информация от специальных служб о том, что у вас есть бомба на борту, и она может быть активирована над Вильнюсом, — несколько раз предупреждает диспетчер, добавляя чуть позже: — По соображениям безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в УММС». Пилоты хотят конкретики.

Пилот: Бомба... Прямое сообщение, откуда она взялась? Откуда у вас была информация об этом? УВД: Сотрудники службы безопасности аэропорта RYR 1TZ сообщили, что они получили. Пилот: Роджер, служба безопасности Вильнюсского аэропорта или из Греции? УВД: RYR 1TZ, это электронное письмо было передано в несколько аэропортов. После этого пилот несколько раз спрашивает код IATA аэропорта, в который власти рекомендовали приземлиться. Вопросы остаются. Пилот: 09:41:58: RYR 1TZ Ещё раз, эта рекомендация перенаправить в Минск, откуда она взялась? Откуда она взялась? От компании? Исходило ли это от властей аэропорта вылета или властей аэропорта прибытия? УВД: RYR 1TZ, это наши рекомендации. Пилот: Вы можете повторить? УВД: RYR 1TZ, это наши рекомендации.

В 9:42 с борта возражают, что у них есть частота заземления Вильнюса, в 9:44 Минск спрашивает о решении. Пилот уточняет код угрозы, и получает ответ — красный. «Вас понял, в таком случае мы просим сохранить нынешнюю позицию», — звучит с самолёта. Ещё через две минуты, в 9:47, пилот объявляет чрезвычайную ситуацию и говорит о решении направиться в Минск. Он информирует, что на борту находится 133 человека, и делает запрос на снижение.