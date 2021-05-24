Великобритания из-за инцидента с бортом Ryanair ввела запрет на полёты «Белавиа»

Правительство Великобритании приказало всем британским самолетам прекратить полеты над Белоруссией, а также ввела запрет на деятельность «Белавиа» на территории королевства. Об этом сообщает 24 мая The Guardian со ссылкой на главу МИД Доминика Рааба.
Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit.— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 24, 2021
Эти меры стали реакцией на инцидент с принудительной посадкой самолёта Ryanair, который летел из Греции в Латвию и на борту которого находился создатель причисленного властями Белоруссии к экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.
Рааб охарактеризовал этот акт как «безрассудный, циничный и опасный угон самолета Ryanair правительством Беларуси» и сказал, что в отношении страны рассматриваются дальнейшие санкции.
Великобритания требует освободить Протасевича и всех политических заключённых Белоруссии. По словам Рааба, посол Белоруссии был вызван в МИД для дачи объяснений о случившемся.
Ответ Великобритании последовал накануне встречи лидеров ЕС вечером 24 мая, на которой могут быть приняты меры против Белоруссии.