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Великобритания из-за инцидента с бортом Ryanair ввела запрет на полёты «Белавиа»

Правительство Великобритании приказало всем британским самолетам прекратить полеты над Белоруссией, а также ввела запрет на деятельность «Белавиа» на территории королевства. Об этом сообщает 24 мая The Guardian со ссылкой на главу МИД Доминика Рааба.

Эти меры стали реакцией на инцидент с принудительной посадкой самолёта Ryanair, который летел из Греции в Латвию и на борту которого находился создатель причисленного властями Белоруссии к экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Рааб охарактеризовал этот акт как «безрассудный, циничный и опасный угон самолета Ryanair правительством Беларуси» и сказал, что в отношении страны рассматриваются дальнейшие санкции.

Великобритания требует освободить Протасевича и всех политических заключённых Белоруссии. По словам Рааба, посол Белоруссии был вызван в МИД для дачи объяснений о случившемся.

Ответ Великобритании последовал накануне встречи лидеров ЕС вечером 24 мая, на которой могут быть приняты меры против Белоруссии.

Накануне рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, а также его девушку — россиянку Софию Сапега. Официальные лица Литвы 24 мая заявили, что пять пассажиров, которые сели в Афинах, до Вильнюса так и не долетели. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

МИД Белоруссии заявил, что национальный аэропорт Минска получил угрозу, якобы исходящую от палестинской группировки боевиков ХАМАС, которая заявила, что на борту есть бомба, которую они планируют взорвать над Вильнюсом.

Что не так с вынужденной посадкой этого рейса, читайте в интервью с пилотом «Аэрофлота», командиром А-320 Андреем Литвиновым.

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Комментарии (52)

кто-то страшный
Походу, усы в этот раз намотало на шпиндель. Видимо, консультанты у него из нашего ботья были, такие же тупые колхозаны из "своих пристроенных".
atty
Отлично британцы, молодцы, надеюсь и остальная Европа проснётся скоро.
Dazdraperma
И да. Не могу не вспомнить в связи со скандалом с арестом Протасевича историю человека по имени Джулиан Ассанж.

Два года назад Ассанж был арестован английской полицией в посольстве Эквадора в Лондоне. Арестован он по обвинению в отказе явиться в суд по уголовному делу об изнасиловании. Правда, дело было ещё в 2010 году в Швеции, и на следующий день после подачи заявления заявительница его отозвала. А в 2017 году дело было закрыто шведской прокуратурой.

Но для британской Фемиды это подробности, не заслуживающие упоминания

Ещё раз. Журналиста, известного разоблачениями реальной политики США, арестовывают на территории посольства третьей страны по уже закрытому уголовному делу и два года держат в тюрьме без приговора.

Но ведь это другое, да? (с)
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