Великобритания из-за инцидента с бортом Ryanair ввела запрет на полёты «Белавиа»

Правительство Великобритании приказало всем британским самолетам прекратить полеты над Белоруссией, а также ввела запрет на деятельность «Белавиа» на территории королевства. Об этом сообщает 24 мая The Guardian со ссылкой на главу МИД Доминика Рааба.

Эти меры стали реакцией на инцидент с принудительной посадкой самолёта Ryanair, который летел из Греции в Латвию и на борту которого находился создатель причисленного властями Белоруссии к экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Рааб охарактеризовал этот акт как «безрассудный, циничный и опасный угон самолета Ryanair правительством Беларуси» и сказал, что в отношении страны рассматриваются дальнейшие санкции.

