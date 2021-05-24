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В Петербурге арестовали таксиста, обвиняемого в убийстве автомобилиста на Дальневосточном

Суд взял под стражу таксиста, которого обвиняют в убийстве петербуржца

Таксиста, обвиняемого в убийстве автомобилиста в ходе дорожного конфликта на Дальневосточном проспекте, арестовали в Петербурге. Об этом 24 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Невский районный суд вынес постановление о заключении под стражу в отношении Кадриддина Джураева. В следственном изоляторе он пробудет до 21 июля.

Как уточняет пресс-служба, обвиняемый в убийстве признал вину.

О случившемся в минувшие выходные на Дальневосточном проспекте ранее подробно писала «Фонтанка». Вечером 22 мая 24-летний таксист из Средней Азии на «Фольксвагене Поло» в ходе дорожного конфликт ударил своего оппонента — 26-летнего водителя «Киа Сид» — ножом. Пострадавшего госпитализировали с ранением в область сердца. Позже он скончался в больнице. СК возбудил уголовное дело по «убойной» статье УК РФ.

В сервисе «Ситимобил», к которому был подключён таксист, сложившуюся ситуацию назвали «чудовищной» и пообещали проверить таксопарк, в котором он работал.

Смертельная схватка также попала на видео, на опубликованных кадрах не всё так однозначно.

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Комментарии (1)

igoruha
Логично. Так как гражданином не является, постоянного места жительства не имеет, и может скрыться от следствия. Посидит пару недель в ковиднике в Горелово, потом годик в новых крестах в ожидании суда. Если судья будет не как редиска, то сядет.
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