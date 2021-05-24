В Петербурге арестовали таксиста, обвиняемого в убийстве автомобилиста на Дальневосточном

Невский районный суд вынес постановление о заключении под стражу в отношении Кадриддина Джураева. В следственном изоляторе он пробудет до 21 июля.



Как уточняет пресс-служба, обвиняемый в убийстве признал вину.

О случившемся в минувшие выходные на Дальневосточном проспекте ранее подробно писала «Фонтанка». Вечером 22 мая 24-летний таксист из Средней Азии на «Фольксвагене Поло» в ходе дорожного конфликт ударил своего оппонента — 26-летнего водителя «Киа Сид» — ножом. Пострадавшего госпитализировали с ранением в область сердца. Позже он скончался в больнице. СК возбудил уголовное дело по «убойной» статье УК РФ.