ВОЗ назвала число умерших от коронавируса врачей

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения сообщил, сколько медиков умерли от коронавируса за время пандемии.



«От пандемии коронавируса погибли 115 тысяч врачей», — заявил 24 мая Тедрос Аданом Гебреисус.

При этом он подчеркнул, что в течение 3 недель наблюдается снижение количества зарегистрированных смертей от COVID-19.

По его словам, пандемия коронавируса всё ещё не закончилась. Она будет продолжаться до тех пор, пока распространение вируса не будет контролироваться в каждой последней стране.