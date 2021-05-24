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ВОЗ назвала число умерших от коронавируса врачей

Почти 115 тысяч врачей лишились жизни во время пандемии COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения сообщил, сколько медиков умерли от коронавируса за время пандемии.

«От пандемии коронавируса погибли 115 тысяч врачей», — заявил 24 мая Тедрос Аданом Гебреисус.

При этом он подчеркнул, что в течение 3 недель наблюдается снижение количества зарегистрированных смертей от COVID-19.

По его словам, пандемия коронавируса всё ещё не закончилась. Она будет продолжаться до тех пор, пока распространение вируса не будет контролироваться в каждой последней стране.

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